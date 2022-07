Terminator: Untitled Open-World-Game: Neues Open-World-Game zum Filmfranchise angekündigt

Neues Terminator-Spiel mit Originalgeschichte

„Ich komme wieder“, sagte nicht nur Arnold Schwarzenegger im Sci-Fi-Filmklassiker von 1984. Offenbar gilt das auch für Spieleadaptionen des Stoffes. Eine neue wurde nämlich jetzt angekündigt.Das hat jüngst das Entwicklerstudio Nacon im Rahmen seiner Nacon Connect 2022 verkündet. In der knapp eineinhalbstündigen Präsentation stellte das Unternehmen insgesamt 17 neue Spiele vor, darunter auch ein noch unbetiteltes zur legendären Filmreihe. Viele konkrete Details gibt es zum gegenwärtigen Zeitpunkt leider noch nicht, aber immerhin wurde bereits ein erster kleiner Reveal-Trailer veröffentlicht:Wie IGN weiterführend berichtet , soll es sich jedenfalls um ein Open-World-Game handeln und zwischen dem Judgment Day – also Skynets Atomschlag gegen die Menschheit – und der Gründung von John Connors Widerstandsgruppe angesiedelt sein. Dabei soll eine ganz neue Geschichte erzählt werden, die auf die Ereignisse aus den Filmen Bezug nehmen wird.Allerdings ist noch nicht einmal bekannt, für welche Plattformen das neue Projekt genau erscheinen wird. Mit Sicherheit kann man davon ausgehen, dass mindestens die aktuelle Konsolengeneration berücksichtigt wird. Auch eine Veröffentlichung für den PC ist sicher sehr wahrscheinlich.Zur Terminator-Filmreihe sind über die Jahrzehnte zahlreiche Spieleumsetzungen erschienen. Deren Qualität ließ es aber insgesamt eher zu wünschen übrig. So schnitt zum Beispiel Terminator: Resistance in unserem Test nur mit einer befriedigenden Wertung ab.