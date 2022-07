The First Descendant: Neuer Name für Project Magnum

Action RPG-Shooter mit reichlich MTX

Mit einem bombastischen Trailer feierte Project Magnum im Herbst 21 seine erste Ankündigung. Nun bekommt der optisch herausragende, kooperative Free-to-Play-Shooter für Konsolen und PC einen neuen Namen.Die südkoreanischen Entwickler von NAT Games arbeiten im Auftrag des Mutterkonzerns Nexon an einem neuen Koop-Shooter, der im ersten Trailer an eine Mischung aus Outriders und Gears of War erinnert.Mit bis zu vier Spielern soll man hier turmhohe Bosse aus dem Weg räumen – die entsprechende Ausrüstung vorausgesetzt. Der neue Name des bisher unter dem Pseudonym Project Magnum laufenden Titels ist ab sofort The First Descendant.Laut den Entwicklern gibt es zahlreiche verschiedene Waffen und Rüstungen, die im Spielverlauf eingesammelt und ausgerüstet werden können. Denn nur mit der nötigen Feuerkraft kann man den phantasievoll gestalteten Gegnern etwas entgegensetzen. Da es sich bei The First Descendant um eine F2P-Erfahrung handelt, kann man davon ausgehen, dass man, anstatt ewig zu grinden, auch zur Geldbörse greifen kann, um den Sammelvorgang zu beschleunigen.Welche weiteren Funktionen hinter Mikrotransaktionen geparkt sein könnten ist bis jetzt noch nicht bekannt. Im Laufe des Jahres möchte Nexon hier noch genauer ins Detail gehen – auch neue Informationen zum Spielinhalt und dem angepeilten Releasetermin sollen dann folgen. Aktuell befindet sich The First Descendant für PC, PS5 und Xbox Series in der Entwicklung.