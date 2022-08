The First Descendant: Neuer Trailer zeigt Gameplay und Fähigkeiten

Free2Play soll nichts untergraben

Seit der Ankündigung per optisch beeindruckendem Trailer, fragen sich Fans, wann neues Material zum 4Player-Koop-Shooter erscheint. Nun ist es soweit und weitere Szenen können beäugt werden.Mit The First Descendant wollen die chinesischen Entwickler von Nexon den Koop-Shooter-Markt aufmischen. Die neuen Szenen zeigen dann auch eine hübsche Mischung aus Gears of War Outriders und eine Prise Anthem und Warframe sind auch mit drin.Zusätzlich zum neuen Material betonen die Macher von The First Descendant, dass es sich zwar um ein Free2Play-Spiel handelt, die Spieler aber nicht befürchten müssen, in übelster Weise über den Tisch gezogen zu werden. Da können geneigte Interessenten, denen das neue Gameplay zusagt, einfach abwarten und dann ausprobieren.Auf jeden Fall sorgen die Details, Szenen, Kämpfe und Monster dafür, dass die Wartezeit noch ein wenig schwerer wird – denn was es hier zu sehen gibt, ist nicht von schlechten Eltern. Es gibt zwar keine Garantie, dass man reinkommt, aber ab dem 20. Oktober startet die BETA von The First Descendant , für die man sich auf Steam bereits anmelden kann. Das fertige Spiel soll für PC, PS5 und Xbox Series S|X zu einem noch nicht genau bestimmten Zeitpunkt im Jahr 2023 erscheinen.