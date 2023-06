The First Descendant: Free2Play-Koop-Shooter kündigt offene Beta für August an

The First Descendant: Open Beta startet im August

Einst als Project Magnum angekündigt, befindet sich die Entwicklung vonlangsam auf der Zielgeraden. Im Rahmen des Xbox Extended Showcase hat Nexon nungezeigt und eineangekündigt.The First Descendant ist eine Mischung aus Third-Person-Shooter und Action-Rollenspiel, welches euch in die Rolle eines titelgebenden Descendant schlüpfen lässt. Diese sind für das Überleben der Menschheit zuständig und ziehen dafür in den Kampf gegen die Alien-Invasoren Vulgus, welche mit ihren mächtigen Kolossen eine große Gefahr darstellen.Anlässlich von Microsofts Xbox Game Showcase beziehungsweise dem Extended Showcase gewährte Nexon einen neuen Blick auf The First Descendant, welches mithilfe der Unreal Engine 5 entsteht. Dementsprechend schick sehen die sehr action- und effektreichen Gefechte aus, bei denen ihr euch für einen von 13 verschiedenen Charakteren entscheidet. Die verfügen jeweils über eigene Fähigkeiten, die von mächtigen Schilden bis hin zu magischen Wasserfertigkeiten reichen.Wer Lust drauf hat, der kann The First Descendant schon bald selbst ausprobieren. Vom, also parallel zur gamescom 2023, findet die Open Beta des Koop-Shooters statt. Die wird erstmals plattformübergreifend angeboten, sprich PC-Spieler können zusammen mit PlayStation- und Xbox-Spielern in den Kampf ziehen.Die Anmeldung für die Beta ist dabei denkbar einfach: Über die offizielle Spielwebseite könnt ihr euch mit eurer E-Mail anmelden. Spieler auf Steam können einen Zugriff über die Produktseite anforern.Die Vollversion von The First Descendant soll übrigens im vierten Quartal 2023 erscheinen und zwar fürund. Noch mehr spannende Neuankündigungen und frische Trailer findet ihr übrigens in unserenund