Gangs of Sherwood: Demo des neuen RPGs lässt euch in die Rolle eines bekannten Helden schlüpfen

Gangs of Sherwood: Demo liefert die erste Spielstunde

Schnelle, actionreiche Kämpfe als Robin von Locksley und Co.

ist ein kommendes Action-RPG fürund den PC, wo es aufverfügbar ist. Es bietet Spielern eine aufgelockerte Neuerzählung vom Helden, der Geld von den Reichen stiehlt und es den Armen schenkt. Die Hauptstory ist dabei vollständig vertont.Ihr schlüpft in die Rolle von Robin Hood selbst oder wählt einen seiner drei Gefährten, um die altbekannte Sage neu zu erleben, denn in Gangs of Sherwood erzählt sie ein Gaukler. Auf Valves Plattform steht eine kostenlosezur Verfügung, die wir uns näher angeschaut haben.Gangs of Sherwood ist einfür Fans der Sage von Robin Hood, aber auch für Liebhaber schneller, spannender Kämpfe. Es stammt aus dem Hause, die Rolle des Publishers übernimmt, der durchoderbekannt ist.Die Sage wird neu aufgerollt und bringt frischen Wind mit sich, da ein Gaukler sie auferzählt. Direkt am Anfang liefert er Schaulustigen eine Vorstellung, hält sich immer wieder Masken mit unterschiedlichen Gesichtsausdrücken vor sein eigenes Gesicht und ist so bunt, dass er überhaupt nicht in den Rest des Spiels zu passen scheint. Da Robin Hood im Mittelalter spielt, ist es darin nämlich eher düster und realistisch angehaucht. Allgemein sieht dieganz gut aus und bietet viele Details und Kontraste, ist aber keinZu Beginn der Demo kann ich wählen, ob ich online oder offline spielen will. Online kann ich mich mit Freunden zusammentun und das Rollenspiel mit ihnen gemeinsam bestreiten, insgesamt sind bis zumöglich.Ihr wählt in Gangs of Sherwood zwischen, die alle unterschiedliche Waffen tragen. Es gibt den Bogenschützen, Assassine, die einzige weibliche spielbare Figur,mit seinem Streitkolben und, der mit Fäusten zuschlägt und sich Hitze zu Nutze macht. Ich entscheide mich für die Hauptfigur der Sage und wähle Robin. Sie alle bringen Basis-Skills mit sich, doch bereits in der Demo kann ich weitere auswählen und hinzufügen. Auch die Ausrüstung lässt sich verbessern, indem man entweder im Laden einkauft oder während einer Mission in Truhen neue Items findet.Eine Karte, über die ihr die Aufträge startet, zeigt bereits in der Demo, dass es später einiges an Content geben wird. Drei Akte, die vermutlich mehrere Missionen beinhalten sowie extra betitelte Gebiete mit weiteren Quests. Beim Anspielen lässt mich das Game lediglich Akt 2 Mission 3 spielen, warum auch immer. Darin durchlaufe ich einenund muss Gefangene befreien, während mir immer wieder große Gegner im Weg stehen, die ich platt mache.Dasgestaltet sich anfangs etwasund dadurch hakelig, es wird jedoch spannender, je mehr man über auszuführende Combos lernt. Ich muss Rechts- und Linksklicks geschickt miteinander kombinieren, im richtigen Moment E drücken, gegnerische Angriffe parrieren und ihnen ausweichen – Alles gleichzeitig. Sobald ich den Bogen raus habe, bereiten mir die Kämpfe in der Demo viel Freude. Zu Beginn einer Mission lässt euch das Spiel zudem einewählen: Leicht, Mittel oder Heroisch. Meine anfänglichen Skills liegen irgendwo zeichen „leicht“ und „mittel“, zwischendurch sterbe ich und kann mich mithilfe von gesammeltem Gold wiederbeleben.Amerscheint Gangs of Sherwood auf Steam und Konsolen und ist definitiv einen Blick wert. Am selben Tag, geeignet für Rollenspiel-Fans, die es lieber etwas ruhiger angehen lassen. Auch hier könnt ihr euch mit drei Freunden zusammentun oder allein spielen.Letztes aktuelles Video: Ankündigungstrailer