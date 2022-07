Amazon Prime Day 2022: 10 Top-Deals für Simulationsfans

Joystics, Lenkräder und Co.: Zehn starke Deals am Amazon Prime Day 2022

Logitech G29 Racing Lenkrad + Logitech Driving Force Shifter Schalthebel - 229,90€

für PlayStation 4 & 5 sowie den PC geeignet

echtes Fahrgefühl dank druckempfindlicher Pedalen und Präzisions-Lenkung

Schalthebel mit 6 Gängen

Thrustmaster T16000M FCS - Joystick für PC - 47,99 Euro

für den PC geeignet

beidhändiger Joystick

16 Action-Tasten

"mehr Präzision als andere verfügbare Systeme"

Logitech G Saitek Farm Sim Controller - 136,39 Euro

für den PC geeignet

Lenkrad um 900 Grad drehbar: Führen schwerer Landwirtschaftsmaschinen ein Kinderspiel

seitliches Steuerpult mit Stick und programmierbaren Tasten

Thrustmaster Hotas Warthog - 362,90 Euro

für den PC geeignet

offizielle Replik der U.S. Air Force

insgesamt 19 Action-Buttons

Thrustmaster TCA Yoke Boeing Edition - 329,99 Euro

für die Xbox Series X|S und den PC geeignet

offiziell lizenziertes Boeing-Steuerhorn von der 787 inspiriert

insgesamt 18 Aktionstasten

Thrustmaster T-GT II Force Feedback Racing Wheel - 599,99 Euro

für die PS5, die PS4 und den PC geeignet

offiziell lizenziert für Gran Turismo

insgesamt 25 Aktionstasten

Logitech G920 Racing Lenkrad + Logitech Driving Force Shifter Schalthebel - 229,00 Euro

für die PS5, die PS4, die Xbox-Konsolen und den PC geeignet

Lenkrad mit Force Feedback und zwei Motoren

nichtlineares Bremspedal

Thrustmaster TS-PC Racer Ferrari 488 Challlenge Edition - 509,84 Euro

für den PC geeignet

Replika des Ferrari-Originals im 9:10-Maßstab

externes Turbo Power-Netzteil

Microsoft Flight Simulator für Xbox Series X - 48,59 Euro

für die Xbox Series X|S geeignet

20 hochdetaillierte Flugzeuge und 30 liebevoll gestaltete Flughäfen

Sprache: Deutsch

* Die hier aufgeführten Angebote sind mit Affiliate-Links versehen. Bei einem Kauf über einen dieser Links erhält 4PLAYERS vom Anbieter eine kleine Provision.

Am Amazon Prime Day lässt der Versand-Gigant die radikalen Rabatte regnen. So auch bei Lenkrädern, Joysticks und anderen Produkten, die die Herzen von Simulations-Fans höher schlagen lassen dürften.Damit ihr den Preisen nicht in ihrem Sturzflug folgt, haben wir ein paar nützliche Gadgets für euch parat, mit denen ihr garantiert die Kontrolle behaltet und ein noch immersiveres Spielerlebnis genießt. Damit ihr nicht den Überblick verliert, zeigen wir euch zehn starke Deals am Prime Day im Folgenden.Bedenkt, dass es sich bei den Links um Affiliate-Links handelt. Bei einem Kauf erhält 4Players eine kleine Provision. Nachfolgend die Simulations-Deals am Prime Day in der Übersicht: