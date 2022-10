Amazon Prime Day 2022: Die besten Samsung-Angebote

Prime Day 2022: Angebote nur exklusiv für Abo-Kunden

Zugang zu den Prime-Day-Deals

Gratisversand

Früherer Zugriff auf Top-Angebote

Prime Video und Amazon Music inklusive

Preis: 8,99 Euro pro Monat, kostenloser Probemonat



Samsung Galaxy Z Flip3 5G - 599,00€

Ersparnis: 40% Klappbares Smartphone mit 4,2 Zoll Display, wenn zusammengeklappt

4,83 cm / 1,9 Zoll große Frontdisplay für Benachrichtigungen

128 GB interner Speicher

geschützt vor Wasser mit IPX-8

Dual-SIM Unterstützung



Samsung Galaxy S21 FE 5G - 519,00€

Ersparnis: 37% 6,4 Zoll AMOLED Display mit bis zu 120 Hz

4.500 mAH Akku

256 GB interner Speicher

Dual-SIM Unterstützung

Android 12



Samsung Galaxy Book2 - 449,00€

Ersparnis: 36% 15,6 Zoll großes Notebook

Intel Core Prozessor i3 mit 1,7 GHz

8 GB Arbeitsspeicher (erweiterbar)

256 GB SSD (erweiterbar)

Windows 11 Home



Samsung Galaxy Tab S6 Lite - 259,00€

Ersparnis: 15% 10,4 Zoll großes TFT.Display

64 GB interner Speicher

4 GB Arbeitsspeicher

S Pen inklusive

Android 12



Samsung Neo QLED 8K TV QN700A - 1.999,00€

Ersparnis: 20% 75 Zoll großes QLED-Display

Auflösung bis zu 8K mit 60 Hz

OTS+ Soundtechnologie

Quantum HDR 2000

Tizen Betriebssystem



Samsung QLED 4K Q70A - 989,00€

Ersparnis: 4% 65 Zoll großes QLED-Display

Auflösung: 4K mit bis zu 120 Hz

Quantum HDR

OTS Lite Soundtechnologie

Tizen Betriebssystem



Samsung UHD Monitor U28R552UQR - 229,00€

Ersparnis: 21% 28 Zoll großes 4K-Display

Bildwiederholrate: 60 Hz

IPS Panel

AMD FreeSync

DisplayPort & HDMI



Samsung Galaxy Watch4 - 169,97€

Ersparnis: 19% LTE Smartwatch

Super AMOLED Display

16 GB interner Speicher

361 mAh Akku

Wear OS



Zum zweiten Mal in diesem Jahr findet der Amazon Prime Day statt - zwei Tage lang hagelt es beim Versandriesen unzählige Angebote. Dabei die Übersicht zu behalten ist gar nicht so einfach, weshalb wir für euch ein paar spannende Angebote herausgesucht haben.Genauer gesagt geht es um die keinesfalls klein wirkende Palette an Samsung Produkten, die von Handy und Tablets bis hin zu Fernsehern reichen.Ihr habt noch keine Amazon-Prime-Mitgliedschaft? Dann könnt ihr euch jetzt noch schnell anmelden und direkt davon profitieren. Alle Vorteile sind die ersten 30 Tage lang sogar kostenlos. Das Jahres-Abonnement kostet dann 89,90 Euro (7,49 Euro pro Monat) und das Monatsabo 8,99 Euro.Denn wie jedes Jahr gilt: Die Angebote beim Prime Day 2022 stehen nur Amazon-Kunden mit entsprechendem Abonnement zur Verfügung. Die wichtigsten Vorteile im Überblick: