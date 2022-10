Amazon Prime Day 2022: 10 Apple-Angebote abstauben mit iPhones und Watches

Prime Day 2022: Das Monats-Abo zum Angebote absahnen

*ANZEIGE: Zum Angebot

Zugang zu den Prime Deals

Gratisversand

Früherer Zugriff auf Top-Angebote

Prime Video und Amazon Music inclusive

Preis: 8,99 pro Monat, kostenloser Probemonat

Apple iPhone 13 Pro (1 TB) Graphit – 1.519,00 Euro

*ANZEIGE: Zum Angebot

Ersparnis 12%

Speicherkapazität 1 TB

Bis zu 22 Stunden Videowiedergabe

6,1" Super Retina XDR Display mit ProMotion

A15 Bionic Chip

Apple iPhone 12 Pro (512 GB) Pazifikblau – 1.269,00 Euro

*ANZEIGE: Zum Angebot

Ersparnis 8%

Speicherkapazität 512 GB

Bis zu 17 Stunden Videowiedergabe

6,1" Super Retina XDR Display

A14 Bionic Chip

Apple iPhone 12 Mini (256 GB) Weiß – 698,00 Euro

*ANZEIGE: Zum Angebot

Ersparnis 18%

Speicherkapazität 256 GB

Bis zu 15 Stunden Videowiedergabe

5,4" Super Retina XDR Display (13,7 cm Diagonale)

A14 Bionic Chip

Apple iPhone 12 Mini (256 GB) Product (RED) – 698,00 Euro

*ANZEIGE: Zum Angebot

Ersparnis 18%

Speicherkapazität 256 GB

Bis zu 15 Stunden Videowiedergabe

5,4" Super Retina XDR Display (13,7 cm Diagonale)

A14 Bionic Chip

Apple iPhone 12 Mini (256 GB) Blau – 719,00 Euro

*ANZEIGE: Zum Angebot

Ersparnis 15%

Speicherkapazität 256 GB

Bis zu 15 Stunden Videowiedergabe

5,4" Super Retina XDR Display (13,7 cm Diagonale)

A14 Bionic Chip

2021 Apple Watch SE (GPS + Cellular, 44mm), Aluminiumgehäuse Silber, Sportarmband Abyssblau, Regular – 309,00 Euro

*ANZEIGE: Zum Angebot

Ersparnis 16%

Retina-Display

22mm Bandbreite

Sturzerkennung

Internationale Notrufe

2021 Apple Watch SE (GPS + Cellular, 44mm), Aluminiumgehäuse Space Grau, Sportarmband Mitternacht, Regular – 299,00 Euro

*ANZEIGE: Zum Angebot

Ersparnis 16%

Retina Display

22mm Bandbreite

Sturzerkennung

Internationale Notrufe

2021 Apple Watch SE (GPS + Cellular, 44mm), Aluminiumgehäuse Gold, Sport Loop Indischgelb/Weiß, Regular – 289,00 Euro

*ANZEIGE: Zum Angebot

Ersparnis 15%

Retina Display

22mm Bandbreite

Sturzerkennung

Internationale Notrufe

Apple Watch Series 7 (GPS, 41mm), Aluminiumgehäuse Product (RED), Sportarmband Product (RED), Regular – 349,00 Euro

*ANZEIGE: Zum Angebot

Ersparnis 19%

Always-On Retina Display

Schnelleres Laden (33% schneller als Series S)

Bruchsicheres Frontglas

Der Amazon Prime Day 2022 geht in die zweite Runde und hält erneut jede Menge verlockende Angebote für Schnäppchenjäger bereit. Gerade im Technikbereich könnt ihr wieder eine Menge Geld sparen, wenn ihr schon länger ein paar teurere Geräte ins Auge gefasst habt.Wie der Name schon verrät, richtet sich der Amazon Prime Day natürlich exklusiv an Prime-Mitglieder, ihr müsst also ein kostenpflichtiges Abo abschließen, um euch in die Rabattschlacht zu stürzen. Wollt ihr euch dauerhaft die Versandkosten sparen, bekommt ihr ein Jahresabo für 89,90 Euro (7,49 Euro monatlich), alternativ kostet Amazon Prime 8,99 Euro pro Monat.Die mit „Anzeige“ gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.