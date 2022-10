Amazon Prime Day 2022: 10 spannende Angebote mit Lenkrädern und Headsets

Prime Day 2022: Angebote nur exklusiv für Abo-Kunden

Zugang zu den Prime-Day-Deals

Gratisversand

Früherer Zugriff auf Top-Angebote

Prime Video und Amazon Music inklusive

Preis: 8,99 Euro pro Monat, kostenloser Probemonat

Logitech G29 Driving Force Rennlenkrad - 219,90€

Ersparnis : 8%

: 8% geeignet für PS5, PS4 und PC

reaktionsschnelles Force-Feedback

bestehend aus Lenkrad und Bodenpedaleinheit

Kugellager aus Massivstahl, Schalthebel und Pedale aus Edelstahl

Logitech G Saitek Farm Sim Controller - 139,99€

Ersparnis: 15%

15% geeignet für PCs mit Windows und MAC OS

bestehend aus Lenkrad, Gas- und Bremspedal sowie seitliches Steuerpult

zwei integrierte Analogsticks inklusive Druckschalter

Lenkrad ist um 900 Grad drehbar und gefedert

Thrustmaster T248 Racing Wheel - 272,99€

Ersparnis : 7%

: 7% geeignet für PC, Xbox One und Xbox Series X | S

bestehend aus Lenkrad und Pedalen

dynamisches Force Feedback

magnetische Schaltwippen und Pedale

interaktives Renn-Dashboard mit Anzeigemöglichkeiten auf dem Display des Lenkrads

SteelSeries Arctis 7 Gaming Headset - 119,99€

Ersparnis: 27%

27% Kabelloses Headset

Akkulaufzeit: Bis zu 24 Stunden

von Discord zertifiziertes Mikrofon ClearCast

geeignet für PC, PlayStation 5 und PlayStation 4

Bang & Olufsen Beoplay Portal Xbox - 299,00€

Ersparnis: 5%

5% kabellose Kopfhörer

Active Noice Canceling

Mikrofon integriert

Akkulaufzeit: Bis zu 12 Stunden

Lenovo Tab P12 Pro - 599,00€

Ersparnis: 14%

14% 32 cm / 12,6 Zoll AMOLED Display

Auflösung: 2560x1600

Qualcom Snapdragon 870 Octa-Core

Akku: 10.200 mAh (bis zu 14,6 Stunden)

enthält Lenovo Precision Pen 3

Lenovo IdeaPad 3 Slim Laptop - 499,00€

Ersparnis: 23%

23% 17,3 Zoll Full HD Display

Intel Core i5-10210U

8 GB Arbeitsspeicher

512 GB SSD

Windows 11 Home

Razer Blade 17 Pro Gaming Laptop - 1.849,00€

Ersparnis: 29%

29% 17,3 Zoll großes QHD-Display mit 165 Hz

Intel i7-11800H 8-Kern-Prozessor

Nvidia GeForce RTX 3060

16 GB Arbeitsspeicher

1 TB SSD

WD_BLACK SN850X 2TB - 259,99€

Ersparnis: 12%

12% M.2 interne SSD

Speicher: 2 TB

Bis zu 7.300 MB/s Geschwindigkeit

Fitbit Sense Gesundheits-Smartwatch - 189,00€

Ersparnis: 9%

9% kompatibel mit iOS 12.2 oder Android 7.0

Akkulaufzeit: 6+ Tage

Tools für Herzgesundheit, Stressmanagement und zur Anzeige von Hauttemperatur

Berechnung von Schlafindex und mehr

Der zweite Amazon Prime Day ist in vollem Gange und lockt mit einer schier riesigen Menge an Angeboten. Um dabei nicht gänzlich die Übersicht zu verlieren, haben wir für euch noch weitere spannende Angebote ans Tageslicht befördert.Dabei gilt: Die Angebote gelten am Amazon Prime Day dem Namen gerecht nur für Mitglieder von Amazons Abo-Angebot.Ihr habt noch keine Amazon-Prime-Mitgliedschaft? Dann könnt ihr euch jetzt noch schnell anmelden und direkt davon profitieren. Alle Vorteile sind die ersten 30 Tage lang sogar kostenlos. Das Jahres-Abonnement kostet dann 89,90 Euro (7,49 Euro pro Monat) und das Monatsabo 8,99 Euro.Die mit „Anzeige“ gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.