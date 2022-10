Amazon Prime Day 2022: 10 Deals für Schnäppchenjäger

Amazon Prime Day 2022: Keine Angebote ohne Prime-Abo

Zugang zu den Prime Deals

Gratisversand

Früherer Zugriff auf Top-Angebote

Prime Video und Amazon Music inclusive

Preis: 8,99 pro Monat, kostenloser Probemonat

BenQ MOBIUZ EX3210U 4K Gaming Monitor – 949,00 Euro

Ersparnis: 23%

32 Zoll, IPS, 144Hz

3840 x 2160 Pixels

HDR 600

VRR-kompatibel mit PlayStation 5

Acer Nitro XV320QULV Gaming Monitor – 339,00 Euro

Ersparnis: 17%

31,5 Zoll, 144Hz

2560 x 1440 Pixels

Höhenverstellbar

Lenovo Legion 5 Pro Gaming Laptop – 1.599,00 Euro

Ersparnis: 11%

16 Zoll

AMD Ryzen 7 5800H

1 TB SSD

NVIDIA GeForce RTX 3070

DRIFT GAMING Chair DR550B – 219,90 Euro

Ersparnis: 19%

Maße: 72 x 133-140 x 55 cm

Hochwertiges Kunstleder

Höhenverstellbar und verstellbare Armelehnen

Lenden- und Zervikalkissen

SteelSeries Apex 7: Mechanische Gaming-Tastatur – 129,99 Euro

Ersparnis: 22%

OLED Smart-Display

Deutsches Layout (QWERTZ)

Individualisierung der Tastenbeleuchtung

Laptop LG Gram 17 – 1.369,00 Euro

Ersparnis: 17%

17 Zoll Ultralight Notebook (1.350g)

Intel Core i7

1 TB SSD

Entspiegeltes IPS-Display

Astro Gaming-Headset A40 TR – 159,99 Euro

Ersparnis: 28%

3D-Audio

MixAmp Pro TR enthalten

2 Meter langes A40-Kabel mit integrierter Stummschaltung

Laptop Dell Alienware m15 R6 – 1.199,00 Euro

Ersparnis: 18%

15,6 Zoll

Intel Core i7-11800H

512 GB SSD

NVIDIA GeForce RTX 3060

Trust Gaming GXT 255+ Onyx Professionelles Mikrofon mit Arm – 109,99 Euro

Ersparnis: 17%

Nierencharakteristik

Popfilter, USB, LED

Für Aufnahmen, Streaming, Podcasts

Elastische Halterung

Die zweite Ausgabe des diesjährigen Amazon Prime Day hat natürlich erneut jede Menge spannende Angebote im Gepäck. Von Monitoren über Laptops bis hin zu Gaming-Stühlen und Tastaturen kommen Videospiel-Fans wieder voll auf ihre Kosten.Erneut ist der Name Programm: Um an Amazons Angebotsparadies teilzunehmen, braucht ihr nämlich ein aktives Prime-Abonnement. Das gibt es einmal in der insgesamt günstigeren Jahresvariante für 89,90 Euro (monatlich 7,49 Euro) sowie in der monatlichen Version für 8,99 Euro.Wer ohnehin dauernd beim Versandriesen bestellt, sich die Lieferkosten sparen will und Serien wie The Boys und Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht schaut, profitiert daher vom Jahresabo. Falls ihr ein absolutes Schnäppchen entdeckt, kann sich aber auch der einmalige Abschluss eines Monatsabos lohnen.Die mit „Anzeige“ gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzliche Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.