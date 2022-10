Amazon Prime Day 2022: 10 Spiele-Deals zu unschlagbaren Preisen

Sir Richfield schrieb am 11.10.2022 um 17:18 Uhr

Again: No Hate, alles fein, aber ich kann halt an so ironischen Spitzen nicht vorbeigehen...

UNSCHLAGBARER Splatoon Deal: Sie sparen 1,01 ?

Wenn ich das (günstigere Jahres-) Prime Abo abziehe, zahle ich also 6,48 ? mehr!

Ja, ich weiß: Ich kann auch so tun, als würde ich ein Abo abschließen und dann vorher kündigen, aber Zeit ist auch Geld und der Aufwand wären die 1,01 ? nun echt nicht wert.