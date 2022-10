Amazon Prime Day 2022: 10 starke Deals für Gamer

Prime Day 2022: Hier gibt es das Amazon-Abonnement

Zugang zu den Prime-Day-Deals

Gratisversand

Früherer Zugriff auf Top-Angebote

Prime Video und Amazon Music inklusive

Preis: 8,99 Euro pro Monat, kostenloser Probemonat

SanDisk micro SDXC-Speicherkarte für Nintendo Switch mit 256 GB – 26,00 Euro

256 Gigabyte Speicherkapazität

offiziell für die Nintendo Switch lizenziert

Übertragungsrate von bis zu 100 Megabyte pro Sekunde

cooles Design im Super Mario-Look

Logitech G502 HERO Gaming-Maus Special Edition – 39,99 Euro

präzise Abtastung bis zu 25.600 DPI

ohne Glättung, Filterung oder Beschleunigung

11 programmierbare Tasten

justierbare Gewichte

Lightsync-Technologie

mechanische Switches mit Tastenfederspannung

Logitech G915 LIGHTSPEED TKL kabellose mechanische Gaming-Tastatur – 119,99 Euro

Signalrate von nur einer Millisekunde

Lightsync-Technologie

Low-Profile-Switches

kompaktes TKL-Design ohne Zehntasten-System

bis zu 40 Stunden Akkulaufzeit

Logitech G PRO X Gaming-Headset – 59,99 Euro

Blue VO!CE Mikrofon-Technologie

Surround Sound 7.1

bequeme Memory Foam-Polsterung

robuste Konstruktion aus Stahl und Aluminium

professionell getunte EQ-Profile

Razer Naga Trinity - Modulare kabelgebundene Gaming-Maus – 51,29 Euro

optischer 5G-Sensor mit echten 16.000 DPI

drei austauschbare Seitenteile

bis zu 19 programmierbare Tasten

verbesserte Ergonomie für Rechtshänder

Spektrum aus 16,8 Millionen Farben für individuelle Anpassung

ASTRO Gaming A50 Wireless Gaming-Headset – 214,99 Euro

ASTRO Audio V2

Dolby Audio

15 Stunden Akkulaufzeit

Game-Chat-Balance

integrierter Mixamp-Adapter

Razer DeathAdder Essential 2021 Gaming-Maus – 20,39 Euro

optischer Sensor mit echten 6.400 DPI

ergonomische Form

extra robust

Lebensdauer von bis zu zehn Millionen Klicks

fünf programmierbare Tasten

SteelSeries Arctis 7 Gaming-Headset – 119,99 Euro

verlustfreie und drahtlose Audio mit ultraniedriger Latenz und null Interferenz

ClearCast-Mikrofon mit Geräuschunterdrückung

von Discord zertifiziert

360 Grad Präzisionsaudio mit Surroundsound

24 Stunden Akkulaufzeit

robustes Kopfband aus Stahl

HyperX Cloud II Wireless-Gaming-Headset – 105,99 Euro

kabelloses Gaming-Headset

7.1 Surround-Sound

stabiler Aluminiumrahmen

geräuschunterdrückendes abnehmbares Mikrofon mit LED-Anzeige

bis zu 30 Stunden Akkulaufzeit

Funkreichweite von 20 Metern

Der Amazon Prime Day 2022 ist in vollem Gange und überzeugt auch am Mittwoch mit seinen satten Rabatten. Noch bis zum heutigen Abend könnt ihr allerhand Angebote abstauben und dabei so richtig Geld sparen.Damit euch dabei nichts entgeht, haben wir im Folgenden gleich zehn starke Amazon Prime Day-Deals, die Gamer begeistern dürften, parat. Doch das Wichtigste direkt vorweg: Ihr benötigt natürlich ein entsprechendes Abonnement, um in den Genuss der Angebote zu kommen.Damit ihr am Amazon Prime Day 2022 von den Rabatten des Anbieters profitieren könnt, ist ein Abonnement bei Amazon Prime nötig. Dieses bekommt ihr für 89,90 Euro im Jahr, oder aber für 8,99 Euro im Monat.*ANZEIGE: zum Angebot *ANZEIGE: zum Angebot *ANZEIGE: zum Angebot *ANZEIGE: zum Angebot *ANZEIGE: zum Angebot *ANZEIGE: zum Angebot *ANZEIGE: zum Angebot *ANZEIGE: zum Angebot *ANZEIGE: zum Angebot *ANZEIGE: zum Angebot Die mit „Anzeige“ gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzliche Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.