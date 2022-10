Amazon Prime Day 2022: 10 Technik-Angebote zum Geldsparen

Amazon Prime Day 2022: Eure Eintrittskarte zum Deals-Paradies

*ANZEIGE: Zum Angebot

Zugang zu den Prime-Day-Deals

Gratisversand

Früherer Zugriff auf Top-Angebote

Prime Video und Amazon Music inklusive

Preis: 8,99 Euro pro Monat, kostenloser Probemonat

Acer Swift 1 (SF114-34-P3WR) Ultrabook – 249,00 Euro

*ANZEIGE: Zum Angebot

Ersparnis: 45%

14 FHD Display

Intel Pentium N6000

256 GB SSD

8 GB RAM

Bose Noise Cancelling Headphones 700 – 174,99 Euro

*ANZEIGE: Zum Angebot

Ersparnis: 22%

Kabellose Bluetooth-Kopfhörer

Over-Ear-Design mit integriertem Mikrofon

Alexa-Sprachsteuerung

Google Pixel 6 Kinda Coral + Pixel Buds A-Series Olive – 520,00 Euro

*ANZEIGE: Zum Angebot

Ersparnis: 15%

50-Megapixel-Rückkamera

Pixel Buds A-Series mit 12-mm-Lautsprechertreiber

Titan-M2-Sicherheitschip

Chromecast mit Google TV (4K) Schnee – 49,99 Euro

*ANZEIGE: Zum Angebot

Ersparnis: 24%

Mehra ls 400.000 Filme und Serienfolgen

HDR-Farben und 4K

Google-Assistant

Newskill ns1015 Kitsune Bürostuhl Gaming weiß – 139,95 Euro

*ANZEIGE: Zum Angebot

Ersparnis: 18%

58 x 59 x 128.5 cm

Ergonomisches Design

Verstellbare Arm- und Rückenlehnen

Belastbarkeit von bis zu 150 Kilogramm

Samsung Crystal UHD BU8079 – 1.555,00 Euro

*ANZEIGE: Zum Angebot

Ersparnis: 29%

85 Zoll

HDR, Crystal-Prozessor 4K

Dynamic Crystal Color

Samsung Notebook Plus2 – 329,00 Euro

*ANZEIGE: Zum Angebot

Ersparnis: 19%

15,6 Zoll

Intel Celeron

4 GB RAM

128 GB SSD

Samsung Galaxy Z Flip3 – 599,00 Euro

*ANZEIGE: Zum Angebot

Ersparnis: 40%

1,9 Zoll Frontdisplay

128 GB interner Speicher

8 GB RAM

Razer Kraken Kitty, Gaming Headset – 88,99 Euro

*ANZEIGE: Zum Angebot

Ersparnis: 18%

RGB Chroma-Beleuchtung

Mikrofon mit aktiver Rauschunterdrückung

THX Spatial Audio

Neue Runde, neues Glück: Wer die erste Ausgabe des diesjährigen Amazon Prime Days verpasst hat, hat heute noch einmal die einmalige Gelegenheit bei vielen verlockenden Angeboten ordentlich zu sparen.Headsets, Fernseher, Laptops, Smartphones und Gaming-Stühle: Versandriese Amazon bietet alles, was das Technikherz begehrt. Falls ihr also schon nach Weihnachtsgeschenken für eure Liebsten oder euch selbst sucht, solltet ihr einen Blick auf unsere Angebotsauswahl werfen.Bevor ihr die Welt der Rabatte erkunden dürft, müsst ihr allerdings erst noch an Amazons Türsteher vorbei und der kontrolliert ganz genau, ob ihr eine aktive Amazon Prime-Mitgliedschaft habt – ohne die bleibt euch der Eintritt nämlich leider verwehrt.Falls ihr also noch Abo-Kunde werden und bei den Angeboten zuschlagen wollt, habt ihr gleich mehrere Optionen: Die Jahresmitgliedschaft für 89,90 Euro (monatlich 7,49 Euro) oder auf einer monatlichen Basis für jeweils 8,99 Euro.Die mit „Anzeige“ gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.