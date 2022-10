Amazon Prime Day 2022: 10 günstige Spiele-Deals für Sparfüchse

Amazon Prime Day 2022: Günstige Spiele nur für Prime-Mitglieder

Zugang zu den Prime Deals

Gratisversand

Früherer Zugriff auf Top-Angebote

Prime Video und Amazon Music inclusive

Preis: 8,99 pro Monat, kostenloser Probemonat

Pokémon Karmesin + Pokémon Purpur (Doppelpack) – 99,99 Euro

Ersparnis: 17%

Für Nintendo Switch

Ohne Steelbook!

Tiny Tina’s Wonderlands: Next Level Edition – 36,54 Euro

Ersparnis: 13%

Für Xbox Series X | S

Alan Wake Remastered – 14,98 Euro

Ersparnis: 32%

Für PlayStation 4

Marvel’s Guardians of the Galaxy – 28,99 Euro

Ersparnis: 13%

Für PlayStation 5

Darksiders Genesis – 19,99 Euro

Ersparnis 20%

Für Nintendo Switch

LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga – 31,99 Euro

Ersparnis: 14%

Für Xbox One und Xbox Series X | S

The Quarry – 32,29 Euro

Ersparnis: 10%

Für PlayStation 4

Life is Strange: True Colors – 38,69 Euro

Ersparnis: 14%

Für Nintendo Switch

The Ascent – 19,98 Euro

Ersparnis: 33%

Für PlayStation 5

WWE 2K22 – 27,99 Euro

Ersparnis: 15%

Für Xbox Series X | S

Die zweite Ausgabe des Amazon Prime Days 2022 wartet erneut mit jeder Menge Deals und Angeboten auf, bei denen es sich lohnt, genauer hinzuschauen. Damit ihr euch im Labyrinth der Rabatte nicht verlauft, haben wir einen kleinen Wegweiser für euch gebastelt.Am meisten Geld sparen lässt sich zwar bei den gigantischen Elektronikgeräten, die man sich ohnehin schon seit Monaten anschaffen will. Aber auch Videospiele zu günstigen Preisen sind in den Angeboten von Amazon zahlreich vertreten.Für die Spiele-Angebote gilt das gleiche wie für alle Deals während des Amazon Prime Days: Nur Prime-Mitglieder profitieren von den Rabatten. Wenn ihr also ein paar der zahlreichen reduzierten Spiele in euren digitalen Einkaufswagen werfen wollt, müsst ihr vorher fix ein Abo abschließen.Neukunden profitieren die ersten 30 Tage kostenlos von den Vorteilen einer Prime-Mitgliedschaft, danach werdet ihr zur Kasse gebeten und habt dabei die Auswahl zwischen einem Jahresabo für 89,90 Euro (7,49 Euro monatlich) oder der monatlichen Variante für 8,99 Euro.Die mit „Anzeige“ gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.