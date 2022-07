Kirby's Dream Buffet: Das große Fressen - Neuankündigung mit Kirby

Screenshot - Kirby's Dream Buffet (Switch) Screenshot - Kirby's Dream Buffet (Switch) Screenshot - Kirby's Dream Buffet (Switch) Screenshot - Kirby's Dream Buffet (Switch) Screenshot - Kirby's Dream Buffet (Switch) Screenshot - Kirby's Dream Buffet (Switch) Screenshot - Kirby's Dream Buffet (Switch) Screenshot - Kirby's Dream Buffet (Switch) Screenshot - Kirby's Dream Buffet (Switch)

Omnomnom - the Game

Noch in diesem Sommer wird Kirby's Dream Buffet exklusiv im Nintendo eShop für Nintendo Switch serviert.

Die Spieler:innen erwartet eine Riesenportion an Multiplayer-Action, sowohl lokal als auch online.

Einer ganzen Bande von Kirbys wird eine Vielzahl an Leveln aufgetischt, in denen sich alles ums Essen dreht.

In vier rasanten Multiplayer-Runden wetteifern die Spieler:innen darin, Erdbeeren zu sammeln, wodurch Kirby immer größer wird.

So stoßen sie die Konkurrenz buchstäblich beiseite – und helfen auch mithilfe Kirbys bekannter Spezial-Power nach.

Na wenn das mal kein Festmahl wird: Nintendo kündigt ein neues Kirby-Spiel an! Diesmal allerdings kein Jump'n'Run, sondern ein kunterbuntes Partygame, bei dem es darum geht, mehr zu futtern als die Gegner.Den Trailer servieren wir euch ganz unten, ihr könnt euren ersten Hunger aber auch schon mit unseren neun leckeren Screenshots stillen. Deshalb gibt es die gleich hier – so quasi als Horsd'œuvre. Sorry wegen der vielen Wortspiele - wir versuchen, den Mund nicht allzu voll zu nehmen...Ob Kirby's Dream Buffet ein quirlig-chaotischer Mehrspieler-Spaß à la Fall Guys wird oder mehr so ein Fast-Food-Partyspiel, das viel zu schnell satt macht – das können wir natürlich noch nicht einschätzen. Den Trailer ist bunt, rasant und launig, aber wie sich die Kirbys lenken, wieviel Zufall im Spiel ist und ob das Mehr-Futtern-Prinzip lange unterhält – mal sehen. Nintendos offizielle Infos zum Spiel gehen so: