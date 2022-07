Fast & Furious: Gameplay-Szenen & erste Infos zum neuen Rennspiel

Doppelscreen wie zu DS-Zeiten?

Es gibt schon eine Reihe von Videospielen zum Hollywood-Dauerbrenner Fast & Furious. Doch die Arcade-Profis von Raw Thrills haben ein neues Spiel in der Mache – jetzt gibt es Spielszenen und Infos dazu.Viel war vorab nicht bekannt zum schlicht Fast & Furious betitelten Raser, doch dank der Kamera-Aufnahmen von der Amusement-Messe Bowl Expo 22 (siehe Video unten) sind wir jetzt deutlich schlauer: Die auf technisch durchwachsene, aber rasante Arcade-Titel spezialisierte Firma Raw Thrills – von ihnen stammte jüngst das launige Cruis'n Blast für die Switch – hat schon Spielhallen-Games zu Halo, King Kong, Jurassic Park, Nerf und weiteren großen Franchises fabriziert. Geleitet wird die Firma übrigens von Urgestein Eugene Jarvis, den Retro-Fans als Macher von Defender, Robotron: 2084 und Smash TV kennen.Die Spielszenen erinnern stark ans letzte Cruis'n-Spiel, die Grafik wirkt – zumindest im abgefilmten Zustand – reichlich unspektakulär. Das Arcade-Kabinett ist geschmacklos bunt, rüttelt ein bisschen an den Sitzen und tut so, als würden sich die Fake-Räder unter den Sitzen drehen. Am spannendsten ist zweifelsohne das Bildformat – jeder Spieler hat nämlich zwei Breitbild-Screens übereinander, wodurch ein überraschend "vertikales" Gesamtbild entsteht. Allerdings schmeckt die Konstruktion durch die simple Kombination zweiter normaler Screens (inklusive Plastikrand dazwischen) eher nach Marke Eigenbau – hier hätte ein einzelner Hochkant-Screen (gerne auch "curved", wie der Video-Ersteller klugerweise anmerkt) einen viel wertigeren Eindruck hinterlassen.Ob dieser Fast & Furious-Titel jemals auf die Konsolen wandert, wissen wir bisher nicht – angesichts des Bildformats haben wir aber große Zweifel. Aber vielleicht klappt's ja mit einer Mobile-Umsetzung. Das Spiel soll noch im Jahresverlauf erscheinen und wird wohl circa 25.000 Euro pro Sitz kosten. Wer also Kohle übrig hat, kann direkt beim US-Vertrieb von Raw Thrills anklingeln...