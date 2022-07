Assassin’s Creed Rift: Insider verrät nächstes Setting – Doch keine Azteken

Ubisofts Pläne für Assassin’s Creed: Rift soll „Fokus auf Stealth-Gameplay“ legen

Beim neuen Teil der populären Reihe handelt es sich einem Insider zufolge wohl um Assassin’s Creed Rift. Doch entgegen jüngster Leaks ist von einem Azteken-Setting keine Rede.Stattdessen soll der nächste Assassin’s Creed-Teil in der irakischen Hauptstadt Bagdad spielen. Dies behauptet der Bloomberg-Reporter Jason Schreier, der bereits in der Vergangenheit dank seiner guten Kontakte in der Videospielbranche mit korrekten Vorhersagen auf sich aufmerksam machen konnte.Seinen Aussagen zufolge hegt Publisher Ubisoft indes keine Pläne, seine Assassinen-Reihe in naher Zukunft ins Zeitalter der südamerikanischen Hochkultur zu katapultieren. Dabei traf er gleich noch etwas konkretere Prognosen, die man innerhalb einer persönlichen Antwort auf die zuletzt aufgetauchten, vermeintlichen Leaks auf Reddit finden kann.„Das nächste AC-Game ist Rift, welches in Badgad angesiedelt ist“ schreibt er dort und verlinkt dabei auf einen seiner Artikel , den er bereits im Februar des vergangenen Jahres veröffentlichte. Außerdem erklärt er die Route, die Ubisoft laut ihm in der näheren Zukunft einschlagen will: „Danach folgt AC Infinity und obwohl dieses eine ganze Reihe verschiedener Spiele / Erlebnisse / Biome / wie auch immer ihr sie nennen wollt beinhaltet, habe ich von den beiden wichtigsten gehört und keines von diesen hat etwas mit Azteken zu tun“ behauptet er überzeugt.Bereits in seinem über einem Jahr alten Artikel spricht Schreier vom Codenamen „Rift“, der sich nun als tatsächlicher Titel für das nächste Assassin’s Creed herausgestellt haben könnte. Weiter heißt es, dass man das Spiel eigentlich als Expansion für Assassin’s Creed Valhalla veröffentlichen wollte, sich das Projekt jedoch letztendlich zu einem eigenständigen Titel entwickelt hat. Wir sollen in die Rolle von Basim, den wir bereits aus Valhalla kennen, schlüpfen und uns in einem eher traditionellen Stealth-Spiel mit einem kleineren Umfang wiederfinden.