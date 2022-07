Aliens: Neuer Einzelspieler-Action-Horror für Konsolen, PC und VR angekündigt

Aliens: Space-Horror in der Unreal Engine 5

Mit Aliens kündigen Survios und 20th Century Games einen neuen Action-Horror-Titel für den PC, Konsolen und VR an, der sich auf einen immersiven Singleplayer-Modus konzentriert.Außerdem soll das Spiel eine völlig neue Geschichte aus dem Alien-Universum erzählen, die zeitlich zwischen den Ereignissen der ersten beiden Filme aus den Jahren 1979 beziehungsweise 1986 angesiedelt ist. Wir schlüpfen in die Rolle eines kampferprobten Veteranen, der sich auf einen Rachefeldzug gegen die Xenomorphs begibt. Viel mehr ist bislang noch nicht bekannt, doch konkretere Infos sollen bereits in wenigen Tagen folgen.Das hinter dem vergleichsweise simpel benannten Projekt stehende Team von Survios hat allerlei Erfahrung mit VR-Spielen, entwickelte das Studio doch bereits eine ganze Reihe an Titeln in der virtuellen Realität, beispielsweise The Walking Dead Onslaught oder auch Creed: Rise to Glory . Diese Expertise eigne sich perfekt, um eine besonders immersive Spielerfahrung im Alien-Universum zu kreieren, erklären die Entwickler im Zuge einer Pressemitteilung.Möglich sei das unter anderem durch die Verwendung von Next-Gen-Technologien wie der Unreal Engine 5, die für Aliens genutzt werden soll. Weitere Informationen sollen laut den Entwicklern schon in wenigen Tagen auf der San Diego Comic-Con International folgen, die ab dem 21. Juli abgehalten wird. Da die Entwickler jedoch aktuell noch auf der Homepage von Aliens nach kreativen Köpfen zur Unterstützung für das Projekt suchen, dürfte nicht von einem all zu baldigen Release auszugehen sein.Fans der ikonischen Filmreihe dürften sich freuen: Neben Koop-Shooter Aliens - Dark Descent, welcher uns schon im kommenden Jahr erwarten soll , erfährt das Franchise nun mit Survios' Aliens noch mehr frischen Wind. Und auch Grusel-Liebhaber könnten auf ihre Kosten kommen, denn der zuletzt genannte Titel weist schon jetzt Parallelen zum Horror-Hit Alien: Isolation aus dem Jahr 2014 auf, die nicht zu missachten sind.