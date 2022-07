Rumbleverse: Neues Brawler-Battle Royale von Epic kommt im August

Rumbleverse: Launch Date Trailer zeigt neue Gameplay-Szenen

Gemeinsam mit Entwicklerstudio Iron Galaxy kündigt Epic Games sein neuestes Battle Royale an: Rumbleverse erscheint schon im August und will Vieles anders machen als seine Genre-Kollegen.Am 11. August geht es bereits in die Vollen, nachdem Rumbleverse noch im Dezember auf den Game Awards 2021 vorgestellt wurde. Kurz nach dem Release des Free-to-Play-Titels soll dann auch schon die erste Saison starten, mit der es einen Battlepass geben wird, in welchem wir uns kosmetische Gegenstände wie Kampfoutfits und Co. verdienen dürfen.Im Zuge eines Launch Date Trailers bekommen wir zugleich neue Gameplay-Szenen von Rumbleverse zu sehen. Die farbenfrohe Optik des Spiels erinnert dabei an eine Mischung aus Fall Guys, welches seit Kurzem ebenfalls kostenlos spielbar ist und Epic Games BR-Shooter Fortnite , mit dem die Plattform im Jahr 2017 ihren weltweiten Durchbruch feierte. Dennoch will sich der Titel vom gesättigten Markt der Battle Royales mit seinen Eigenheiten abheben.Nicht ganz so hitzig wie in Fortnite, aber auch nicht so sanft wie in Fall Guys, kämpfen wir in Rumbleverse gegen 39 andere Spieler darum, uns zum Champion von Grapital City krönen zu lassen. Dabei können wir unseren Charakter völlig nach unseren eigenen Wünschen anpassen und mit zahllosen Gegenständen und Accessoires dafür sorgen, dass wir uns garantiert von der Konkurrenz unterscheiden. Diese versuchen wir, mit völlig abgedrehten Wrestling-Moves aus dem Weg zu räumen, während der Ring sich immer weiter zusammenzieht. Besonders der Aspekt, dass sich jedes einzelne Gebäude und jedwede Struktur mit unserem Charakter erklimmen lässt, verspricht eine möglicherweise spaßige Abwechslung.Rumbleverse soll sowohl auf den älteren als auch den Next-Gen-Konsolen a la Xbox Series X|S und PS5 sowie auf dem PC erscheinen. Dank Crossplay und Cross-Progression kann uns am Ende aber ohnehin völlig egal sein, auf welcher Plattform wir uns prügeln.