Soulframe: Neues MMORPG von Warframe-Machern angekündigt

Soulframe: Beziehung zwischen Mensch und Natur im Vordergrund

Kein Release-Zeitraum in Sicht

Mit Soulframe stellt Entwickler Digital Extremes ( Warframe ) sein neues Projekt vor: Ein Fantasy-MMORPG, das nicht nur von Prinzessin Mononoke, sondern auch der Unendlichen Geschichte inspiriert ist.Dabei will das kanadische Entwicklerstudio, welches in der Vergangenheit bereits an hochkarätigen Titeln wie beispielsweise BioShock oder auch Unreal Tournament arbeitete, gar keinen direkten Nachfolger für seinen seit 2013 bestehenden Sci-Fi-Shooter Warframe entwickeln. Viel mehr versteht man Soulframe als eigenes, paralleles "Spiegeluniversum", welches eher auf epische Nahkämpfe statt Schusswechsel setzt.Warframes Creative Director, Geoff Crookes, tritt einen kleinen Schritt zurück und will sich fortan an mehr auf die Arbeit am neuesten Projekt des Studios konzentrieren. Er erklärt: "Mit dem Worldbuilding und den thematischen Elemenenten von Soulframe wollen wir wirklich zu unseren Kindheitslieblingen zurückkehren und uns von den ausgefeilten Fantasiewelten inspirieren lassen, die wir als Kinder so geliebt haben. Unser Team ist sehr an der Idee interessiert, dass die Natur und die Menschheit aufeinanderprallen und wir werden viele dieser Themen durch unsere eigene Linse erforschen, während wir mit der Idee der Wiederherstellung und Entdeckung spielen."Die angesprochenen Elemente weisen Parallelen zu dem Studio Ghibli-Klassiker Prinzessin Mononoke auf, der bereits 1997 von Hayao Miyazaki kreiert wurde. Im Anime treffen die maschinelle Modernisierung durch den Menschen im 14. Jahrhundert und die noch unberührte Natur Japans in der späten Muromachi-Zeit unweigerlich aufeinander. Aber auch Michael Endes Unendliche Geschichte sei ein Vorbild für Soulframe gewesen, heißt es in der Präsentation des Spiels im Zuge der TennoCon 2022 weiter.Neben den Unterschieden, was die Art der Kämpfe betrifft, will man sich mit Soulframe viel mehr auf die Spielwelt an sich konzentrieren. Das kooperative PvE-Gameplay, welches wir bereits aus Warframe kennen, sowie die prozedural generierte Spielwelt möchten die Entwickler allerdings auch in ihrem neuesten Titel beibehalten.Bei aller Überschwänglichkeit, zu der Crookes und sein Team bei der Präsentation von Soulframe neigen, gibt es auch ein paar wenige ernüchternde Worte, die den Veröffentlichungstermin des Spiels betreffen: Der Titel befinde sich zwar schon seit einigen Jahren in der Entwicklung, allerdings sei diese noch weit davon entfernt, abgeschlossen zu sein.Stattdessen stecke Digital Extremes noch in der Anfangsphase der Produktion und kann bislang keinen konkreten Release-Termin verlauten lassen. Dass uns das Studio bereits jetzt einen so vielversprechenden Trailer präsentiert, liegt daran, dass man sich die Unterstützung der interessierten Spielergemeinschaft in der kommenden Zeit verspricht - auch, was die Entwicklung selbst anbelangt, womit vermutlich ein Early Access oder eine Early Alpha-Version gemeint sein dürfte. Weitere Informationen bekommst du auf der Webseite von Soulframe sowie auf dem entsprechenden YouTube-Kanal.