Resident Evil (Netflix): Entscheidung über die zweite Staffel der Netflix-Serie gefallen

Netflix setzt Resident Evil-Serie nach nur einer Staffel ab

Pläne reichten bis zur fünften Staffel – Was passiert mit dem Cast?

Die Frage, ob es eine zweite Staffel der Resident Evil-Serie von Netflix geben wird, ist endlich geklärt. Die Entscheidung fiel rund sechs Wochen nach dem Debüt von Season 1.Nach dieser ist nun aber allem Anschein nach schon Schluss. Dies berichtet unter anderem Deadline und spekuliert über die möglichen Gründe für das jähe Aus der vielversprechenden Horrorspiel-Adaption, die erst am 14. Juli auf der Streamingplattform startete.Seit ihrem Start wusste Netflix' Resident Evil-Serie, die Meinung ihres Publikums zu spalten. Während die eine Hälfte von Fans und Kritikern positiv von der ehrgeizigen und eher ungewöhnlichen Interpretation der Reihe angetan war, konnten viele dem Versuch, das Franchise erneut auf die Leinwand zu holen, nichts abgewinnen . Allem Anschein nach waren die Liebhaber der ersten Season jedoch in der Unterzahl, denn wie Deadline spekuliert , brachte sie nicht den von Netflix erhofften Erfolg.So könnte es auch sein, dass gerade der unkonventionelle Ansatz, den die Resident Evil-Serie verfolgte und was sie so einzigartig machte, bei vielen langjährigen Gamern auf Abneigung stieß. Zwar baute sie grob auf der Hintergrundgeschichte der Resident Evil-Spiele auf, jedoch wich sie nicht zu knapp von ihr ab, um einen eigenen kreativen Ausgangspunkt zu kreieren. Showrunner Matt Dabb erklärte vorab in Interviews, man würde die Spiele lediglich als Quelle der Information betrachten, die zwar den Rahmen festlegen, jedoch nicht das, was auf dem Bildschirm letzten Endes passieren würde.Darüber hinaus spielt die Serie in gleich zwei verschiedenen Zeitabschnitten. Einmal finden wir uns im Jahr 2022 wieder, also noch vor dem Untergang der Welt durch das bekannte T-Virus. Doch gleichzeitig verschlägt es uns in das zombieverseuchte, postapokalyptische Szenario des Jahres 2036, in dem die Hoffnung der Menschheit fast erloschen scheint.Bereits zum Debüt der Resident Evil-Serie konnte GameSpot mit Matt Dabb ein Gespräch führen , in dem es um die Zukunft der Show gehen sollte. In dem Interview verriet der Showrunner seine Pläne für den weiteren Verlauf der Serie. So hätte es bereits Pläne bis hin zu der fünften Staffel von Netflix' Resident Evil gegeben.Dass nun schon nach der ersten Schluss ist, dürfte aber vor allem den Cast von Resident Evil wurmen. Berichten zufolge würde Netflix allerdings daran arbeiten, den Schauspielern eine Zukunft in anderen Projekten des Streamingdienstes zu bieten. Auch Nebenrollen in bereits laufenden Serien seien vorstellbar. Bist auch du Fan von filmischen Umsetzungen deiner Lieblingstitel, verraten wir dir an anderer Stelle, welche von Netflix Videospieladaptionen sich so richtig lohnen Letztes aktuelles Video: Trailer