FIFA 23: Cover-Stars enthüllt – Erstmals Frau auf Ultimate Edition

FIFA 23: Cover-Stars der Standard und Ultimate Edition enthüllt

Das Cover der verschiedenen FIFA 23-Varianten ist bekannt: Erstmals wird eine Frau auf der Ultimate Edition zu sehen sein. Wer ihr männlicher Co-Star ist, gibt EA Sports ebenfalls bekannt.Damit ist ein klarer Trend in der Sportsimulation, die seit 2016 auch Frauenfußball im Repertoire hat, zu erkennen. Während es in der Vergangenheit zwar vereinzelt weibliche Stars wie Alex Morgan, Christine Sinclair oder Stephanie Catley auf nationale Cover schafften, wird es dieses Mal sogar auf überregionaler Ebene von einer Frau geziert.Auf dem Cover der Standard Edition bekommen wir den französischen Stürmer-Star Kylian Mbappé zu sehen. Der 23-Jährige macht mit der Nominierung den Hattrick klar: Bereits zum dritten Mal in Folge sehen wir den talentierten Youngstar von Paris Saint-Germain schon auf der Hülle des Spiels. Im Jahr 2018 konnte er mit dem französischen Nationalteam seinen ersten großen internationalen Erfolg einfahren, als man die Weltmeisterschaft in Russland gewann.Das Cover der Ultimate Edition muss er sich allerdings teilen: Die australische Rekordtorschützin Samantha Kerr beansprucht die zweite Hälfte für sich. Außerdem finden wir sie auf den Standardversionen der australischen Edition sowie auf jener, die in Neuseeland und exklusiv über Amazon veröffentlicht wird. Die Kapitänin ihres Nationalteams, den "Matildas", die auf Vereinsebene mit dem FC Chelsea erst im Jahr 2021 englische Meisterin wurde, schaffte es im Zuge der vergangen Wahl zur Weltfußballerin auf den zweiten Platz und gilt als eine der besten Spielerinnen in der Geschichte des Sports.Wie gewohnt dürften die beiden Athleten, die das Cover von FIFA 23 schmücken, auch mit starken Werten im Spiel ausgestattet sein. Immerhin sind die Alt-Stars Messi und auch Ronaldo beide bereits über 30 Jahre alt, während Mbappé noch am Anfang seiner Karriere steht und Kerr gerade knapp die Wahl zur besten Spielerin der Welt verpasste. Wann FIFA 23 rauskommen soll, ist bislang ebenfalls nicht konkret, allerdings ist anhand der Release-Zeiträume vergangener Editionen von einer Veröffentlichung im späten September oder zum Anfang des Oktobers auszugehen. Ab dem kommenden Jahr wird die Reihe dann umbenannt und so wird aus FIFA der EA Sports FC.