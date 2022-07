FIFA 23: Crossplay nur im Eins-gegen-Eins möglich

Crossplay - aber nur manchmal

Dabei gibt es auch bei FIFA 23 eine fußballerische Zwei-Klassen-Gesellschaft. Denn Spieler auf PlayStation 4 und Xbox One müssen in ihrer Konsolen-Liga bleiben. Zwar können PlayStation und Xbox gegeneinander antreten, durch technologische Unterschiede zwischen den Last- und Current-Gen Versionen für PS5, Xbox Series X|S und PC bleiben aber beide Spielklassen jeweils unter sich. EA begründet dies mit der Hyper Motion-Technologie, die auch bei FIFA 23 nur für PS5, Xbox Series und erstmals auch den PC verfügbar sein wird.Auch ist das plattformübegreifende Spiel nur für einen kleinen Teil von FIFA 23 überhaupt möglich. Einzig der Eins-gegen-Eins-Modus wird die Möglichkeit bieten, auf unterschiedlichen Plattformen gegeneinander zu kicken. Das Schließt FIFA Ultimate Team, Saisons und Freundschaftsspiele mit ein. Pro-Club-Matches oder kooperative Spiele gegen die KI sind nur mit Spielern auf der eigenen Plattform möglich.