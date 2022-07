FIFA 23: Switch-Spieler bekommen erneut abgespeckte Version

Kaum neue Inhalte in FIFA 23 für die Nintendo Switch-Version

Anstoß

Karriere-Modus

Turniere - lizenziert und individuell, einschließlich der UEFA Champions League

internationaler Pokal der Frauen

Skill Games

Online-Saisons und Freundschaftsspiele

lokale Saisons

Nintendo Switch-Besitzer stehen mit FIFA 23 erneut im Abseits: Die sogenannte Legacy Edition kommt auch in diesem Jahr ohne ausschlaggebende Verbesserungen und Updates auf den Handheld-Hybriden.Dies ist bereits seit FIFA 19 der Fall, bei dem die Switch-Spieler im Vergleich zur vorherigen Version keine großartigen Unterschiede mehr feststellen konnten. Zwar gibt es mit den Frauen-Teams auf Vereinsebene und ein paar wenigen frischen Features durchaus etwas Neues zu sehen, die Anzahl der wiederkehrenden Funktionen der 22er-Ausgabe überwiegt allerdings.Auf der offiziellen Nintendo eShop-Seite für FIFA 23 finden wir die enttäuschende Neuigkeit in EAs eigenen Worten wieder: "FIFA 23 Legacy Edition wird die gleichen Gameplay-Funktionen und Modi wie FIFA 22 Legacy Edition enthalten, ohne dass es neue Entwicklungen oder wesentliche Verbesserungen gibt" heißt es dort genauestens. Das bedeutet auch, dass wir auf die coolen Neuerungen der anderen Plattformen, allem voran auf das langersehnte Cross Play in FIFA 23 , aber auch die erneuerten Mechaniken, realistischere Physik und das überarbeitete Chemie-System, verzichten müssen, sollten wir auf der Konsole der japanischen Spieleschmiede auf dem Platz stehen.Bei den aus dem letzten Teil wiederkehrenden Features handelt es sich um die folgenden:Darüber hinaus soll es neue Trikots, Vereine und Ligen geben sowie ein paar wenige neue Stadien integriert werden. Außerdem gibt es einige geupgradete Grafik-Elemente zu sehen und die Kommentatoren wurden verbessert. FIFA 23 erscheint am 30. September für Konsolen und PC und schon jetzt wurden die beiden Stars, die das Cover in diesem Jahr zieren, enthüllt. Dabei befindet sich zum ersten Mal eine Frau auf der Ultimate Edition des Titels