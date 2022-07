FIFA 23: EA kann traditionsträchtige Lizenz nach 3 Jahren zurückerobern

FIFA 23: Juventus Turin endlich wieder mit von der Partie





Juve ist zurück in #FIFA23



🖤🤍 Die Bianconeri sind offiziell zurück im Spiel als Teil einer neuen Partnerschaft zwischen @juventusfc & @EAFussball. Mit Juve-Legende @ClaMarchisio8 als Erzähler, feiert dieser Film ein neues Kapitel über die Liebe zum Club. Juve per sempre sarà. pic.twitter.com/w8glMveHpS



— EA SPORTS FIFA (@EAFussball) July 25, 2022

Nach drei geschlagenen Jahren ist es so weit und Fans der Bianconeri können aufatmen: Für FIFA 23 konnte EA die Lizenz des italienischen Rekordmeisters Juventus Turin zurückerobern.Im Zuge einer Pressemitteilung ließ EA verlauten, man wäre eine mehrjährige Partnerschaft mit Juventus eingegangen. Dies ermöglicht das Comeback der La Vecchia Signora, also der alten Dame, wie der Traditionsverein liebevoll von seinen Fans genannt wird, nicht nur in FIFA 23. Auch die kommenden FIFA-Auskopplungen sollen von der Partnerschaft profitieren.Nachdem Publisher Konami in den letzten drei Jahren über einen exklusiven Vertrag, was die Rechte von Juventus Turin anbelangt, verfügte, sehen wir die schwarz-weiß-gestreiften Trikots des Vereins nun wieder auf dem Rasen von EAs Fußballsimulation. Natürlich müssen wir dabei auch nicht auf das Stadion oder die Profi-Kicker des Clubs verzichten, die uns vorher ausschließlich im FIFA-Konkurrenten Pro Evolution Soccer zur Auswahl standen.Darüber hinaus geloben beide Marken, zukünftig auch an einer Reihe verschiedener "Lifestyle- und Kulturinitiativen zusammenarbeiten" zu wollen, die "neue Möglichkeiten außerhalb des Fußballs bieten" soll.EA hatte erst zu Beginn des Jahres bekanntgegben, dass man seine Lizenz mit FIFA nicht verlängern wolle. Stattdessen bleibe man dem Bereich der Fußballsimulationen unter dem neuen Namen EA Sports FC erhalten. Trotz der Namensänderung konnte sich der Publisher auch die Lizenzen diverser anderer Teams aus Europas Top-Ligen sichern. Diese kündigten bereits an, EA auch künftig treu bleiben zu wollen.