FIFA 23: Karrieremodus im Deep Dive-Trailer vorgestellt

Deep Dive: Neue Features des Karrieremodus von FIFA 23 vorgestellt

So funktionieren die spielbaren Höhepunkte

Weitere Neuerungen am Karrieremodus von FIFA 23

In wenigen Wochen ist es so weit, dann soll FIFA 23 Fans der Fußballsimulation durch eine weitere Saison führen. Doch vorab rührt EA nochmals die Werbetrommel und zeigt uns den neuen Karrieremodus.Bei diesem wurden allerhand Veränderungen vorgenommen. Noch immer dürfen wir uns entscheiden, ob wir eher eine Laufbahn als Spieler oder als Manager des Teams einschlagen wollen. Neu sind hingegen die sogenannten "spielbaren Höhepunkte". Wie wurden diese umgesetzt und welche neuen Features erwarten euch noch mit dem Karrieremodus in FIFA 23?Im Zuge seiner Deep Dive-Serie wirft EA das Rampenlicht in den vergangenen Tagen immer wieder auf andere Teilbereiche von FIFA 23, die von Neuerungen betroffen sind. So widmete man jüngst die ersten elf Minuten der Reihe den Verbesserungen am Gameplay. Wie die HyperMotion 2-Technologie FIFA 23 noch realistischer machen soll , erklären wir dir an anderer Stelle ausführlicher. Nun steht der bei Fans beliebte Karrieremodus im Fokus. Dabei setzte man zunächst einen sehnlichen Wunsch der Community um."Wir haben Feedback von Spielern erhalten, die gerne in die Rolle einiger ihrer Lieblingsmanager schlüpfen würden, und wir freuen uns, dass sie in FIFA 23 im Karrieremodus einen der mehr als 350 authentischen Fußballmanager spielen können, von denen mehr als 30 als Star-Trainer zählen." heißt es auf der offiziellen Webseite von EA . Bedeutet: Wer schon immer von der Rückkehr Jürgen Klopps zur Borussia geträumt hat, der darf sich diesen Wunsch mit FIFA 23 zumindest auf dem Fernseher erfüllen.Als Highlight der Neuerungen kann man sicherlich die spielbaren Höhepunkte sehen. Statt dich einer langweiligen, computergenerierten Simulation stundenlang hinzugeben, übernimmst du in wichtigen Schlüsselmomenten die Kontrolle über das Spiel und kannst versuchen, es zu deinen Gunsten zu drehen. Doch wie soll das funktionieren, ohne, dass es einem unfair oder anstrengend vorkommt?Laut EA verfügt das Spiel über ein äußerst detailliertes Hintergrundsystem. Dieses bwertet die offensiven Stärken und Schwächen beider Mannschaften, in dem es die Spieler und ihre Statistiken zum jeweiligen Zeitpunkt der Saison vergleicht. Dabei achtet man vor allem auf das gesamte Team, die Fitness der einzelnen Akteure, ihre Sinnesschärfe sowie die Moral, die die Mannschaft an den Tag legt.Nach Auswertung dieser Daten rechnet sich FIFA 23 die Anzahl möglicher Torchancen beider Teams aus und verteilt sie über die vollen 90 Minuten. Jede Chance löst ein spielbares Highlight aus, bei dem wir dazu aufgefordert werden, in gewissen Situationen selbst Hand, beziehungsweise Fuß, anzulegen. So kommt es, dass wir in Offensivaktionen Abschlüsse verwandeln müssen, oder durch heroisches Einschreiten im aller letzten Moment noch ein Gegentor verhindern können.Verschiedenste Situationen sind dabei vorstellbar: Sololäufe, Freistöße, Standards, Konterangriffe und weitere gehören zu den spielbaren Höhepunkten, mit denen wir einen Einfluss auf das Spielgeschehen nehmen können, ohne dabei die komplette Partie zu durchlaufen.Eine weitere Abwechslung versprechende Neuerung ist das überarbeitete Persönlichkeitssystem. Je nachdem, wie wir uns verhalten, wächst eine von drei möglichen Charaktereigenschaften. Dabei zählen nicht nur Aktionen auf, sondern vor allem auch neben dem Platz. Wer schon immer Lust darauf hatte, Karmapunkte in einer Fußballsimulation zu sammeln, der bekommt mit der Anpassung noch etwas Rollenspiel-Charme vermittelt. Doch damit nicht genug: Die Spielertypen beeinflussen dank eines Skillbaum-Systems auch, welche Verbesserungen wir nach und nach freischalten.Apropos Rollenspiel: Die dynamischen Momente kennen wir bereits aus dem letzten Jahr. Mit FIFA 23 werden sie noch einmal verbessert, so dass wir gleich noch mehr stimmungsvolle Szenen vorgeführt bekommen. Diese behandeln vor allem wichtige Kernerlebnisse in unserem virtuellen Leben auf und neben dem Platz.Transferanalysen, eine verbesserte Finanzverwaltung sowie ein rundum optimiertes Hauptmenü zählen zu den kleinen, aber feinen Verbesserungen, mit denen der Karrieremodus von FIFA 23 aufwartet.