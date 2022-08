FIFA 23: Für nur 6 Cent verkauft - EA nimmt's gelassen

EA mit Botschaft an FIFA 23-Käufer





Ab und an gibt es Bugs und Glitches nicht nur in Spielen, sondern auch in Abo-Diensten und Verkaufsplattformen. Das führt dann zu kuriosen Ergebnissen, wie Electronic Arts mit FIFA 23 widerfahren ist.Denn wie unter anderem PC Gamer berichtet , war das kommende Fußballspiel-Highlight im indischen Epic Games Store kurze Zeit für umgerechnet nur läppische sechs Cent zu haben – das entspricht einem Preisnachlass von 99,98 Prozent. Das fehlerhafte Angebot wurde zwar rasch offline genommen, aber zu spät: Nichtsdestotrotz waren einige Gamer schnell genug und sicherten sich den unerwarteten Mega-Rabatt für die Ultimate Edition.Es dauerte auch nicht lang, dass sich die ersten der Glücklichen im Netz zu Wort meldeten und ihr Schnäppchen mit der Welt teilten. Bei Twitter postete unter anderem @moin___hasan einen Dankesgrup an den Epic Games Store mitsamt eines Screenshots:In einem Statement von EA gesteht sich der bekannte Publisher den Fehler ein und versprach, die entsprechenden Käufe auch nicht rückgängig machen zu wollen: „Vor einigen Wochen haben wir ein ziemlich spektakuläres Eigentor geschossen, als wir unbeabsichtigt FIFA 23 im Epic Games Store zu einem falschen Preis anboten. Es war unser Fehler und wir wollten euch wissen lassen, dass wir alle Vorverkäufe zu diesem Preis akzeptieren werden.“Falsche Angaben auf einer Verkaufsplattform oder einem Abo-Dienst können für jede Menge Furore wie auch Spekulationen sorgen. Erst kürzlich dachte die Spielergemeinschaft, Elden Ring könnte zum Xbox Game Pass kommen Die Entscheidung EAs, nichts gegen die Käufe zum falschen Preis unternehmen zu wollen, ist jedenfalls ein feiner Zug und keine Selbstverständlichkeit. Vor einigen Jahren kam es zu einem ähnlichen Vorfall mit Call of Duty: Black Ops Cold War. Ein Cross-Generation-Bundle wurde statt für rund 75 Euro nur für fünf Euro angeboten. Die Käufe wurden aber anschließend von Sony rückgängig gemacht.