FIFA 23: Alle 105 Stadien enthüllt – Welche neuen kommen hinzu?

Alle 105 Stadien von FIFA 23 in der Übersicht

BayArena

BORUSSIA-PARK

Deutsche Bank Park

Europa-Park Stadion

Mercedes-Benz Arena

MEWA ARENA

Olympiastadion

PreZero Arena

Red Bull Arena (Leipzig)

RheinEnergieStadion

Signal Iduna Park

Stadion An der Alten Försterei

VELTINS-Arena

Volkswagen Arena

wohninvest Weserstadion

WWK Arena

Düsseldorf-Arena

Heinz von Heiden-Arena

Home Deluxe Arena

Max-Morlock-Stadion

SchücoArena

Volksparkstadion



Premier League

Anfield

Craven Cottage

Elland Road

Emirates Stadium

Etihad Stadium

Goodison Park

Gtech Community Stadium

King Power Stadium

London Stadium

Molineux Stadium

Old Trafford

Selhurst Park

St. James‘ Park

St. Mary’s Stadium

Stamford Bridge

The Amex Stadium

The City Ground (nur als Download nach Release verfügbar)

Tottenham Hotspur Stadium

Villa Park

Vitality Stadium

English Football League

Bramall Lane

Cardiff City Stadium

Carrow Road

Fratton Park

Kirklees Stadium

Loftus Road

MKM Stadium

Riverside Stadium

Stadium of Light

Stoke City FC Stadium

Swansea.com Stadium

The Hawthorns

Turf Moor

Vicarage Road

Laliga Santander

Cívitas METROPOLITANO

Coliseum Alfonso Pérez

Estadio ABANCA-Balaídos

Estadio Benito Villamarín

Estadio de la Cerámica

Estadio de Montilivi

Estadio de Vallecas

Estadio El Sadar

Estadio José Zorrilla

Estadio Mestalla

Estadio San Mamés

Estadio Santiago Bernabéu

Nuevo Mirandilla

Ramón Sánchez-Pizjuán

RCDE Stadium

Reale Arena

Visit Mallorca Estadi

Laliga Smartbank

El Alcoraz

Estadio Ciutat de València

Estadio de Gran Canaria

Estadio de Mendizorroza

Estadio La Rosaleda

Estadio Nuevo Los Cármenes

Municipal de Butarque

Municipal de Ipurua

Barclays Women's Super League

Academy Stadium

Ligue 1 Uber Eats



Groupama Stadium

Orange Vélodrome

Parc des Princes

Serie A TIM



Allianz Stadium

San Siro

Liga Portugal



Estádio do Dragão

Estádio do SL Benfica



Süper Lig



Atatürk Olimpiyat Stadi

Rest der Welt



Donbass Arena

Eredivisie



Johan Cruijff ArenA

Philips Stadion

MLS



Banc of California Stadium

BC Place

Dignity Health Sports Park

Lumen Field

Mercedes-Benz Stadium

Providence Park

Red Bull Arena (New Jersey)

MBS Pro League



King Abdullah Sports City

King Fahd Stadium

International



Wembley Stadium

LIGA Profesional De Fútbol



Estadio LDA Ricardo E. Bochini

Estadio Presidente Perón

La Bombonera

Generische



Al Jayeed Stadium

Aloha Park

Arena del Centenario

Arena D’Oro

Court Lane

Crown Lane

Eastpoint Arena

El Grandioso

El Libertador

Estadio de las Artes

Estadio El Medio

Estadio Presidente G.Lopes

Euro Park

FIFAe Stadium

Forest Park Stadium

FUT Stadium (only in FUT)

Ivy Lane

Longville Stadium

Molton Road

O Dromo

Oktigann Park

Sanderson Park

Stade Municipal

Stadio Classico

Stadion 23. Maj

Stadion Europa

Stadion Hanguk

Stadion Neder

Stadion Olympik

Town Park

Union Park Stadium

Waldstadion

Volta Football



Amsterdam Underpass

Art Festival

Barcelona Plaza

Beach Party

Berlin

Block Party

Buenos Aires

Cape Town

Dubai

Favela

Football Royalty

Ice Ruins

Lagos

London

Mars Base

Mexico City

Miami

Milan

New York

Paris

Paris Streets

Parking Lot

Rome

São Paulo

Sydney

Tokyo

Venice Beach

VOLTA City

Warehouse

Tiefe Einblicke in die Neuerungen von FIFA 23

Wer sich neben der Stadien, die uns mit EAs neuester Fußball-Simulation erwarten, noch für weitere Neuerungen begeistern kann, dem empfehlen wir einen Blick in die Deep Dive-Videos von FIFA 23 zu werfen , mit denen uns der Entwickler seit einigen Wochen heiß machen will. Im Zuge dieser wurden bereits über elf Minuten Gameplay von FIFA 23 gezeigt . Aber auch, wie die Pro Clubs aussehen werden oder was der Karrieremodus bietet, erfahren wir im Detail.

EA Sports enthüllt die Liste aller 105 Stadien, in denen wir in FIFA 23 unsere Matches austragen sollen. Darunter sind gleich fünf neue zu finden, eines davon sogar von einem Bundesligisten.Außerdem feiern zwei altbekannte Stadien auch ihre Rückkehr. Damit ihr nicht den Überblick verliert, folgt eine Auflistung aller Austragungsorte, die das bald erscheinende FIFA 23 zu bieten haben wird.Mit den fünf neuen Stadien, die uns in FIFA 23 erwarten, verspricht EA direkt etwas Abwechslung auf dem Rasen. Einerseits handelt es sich um das Manchester City Academy Stadium, indem das Frauen-Team des englischen Erstligisten in der Regel trainiert. Apropos: Mit FIFA 23 steht zum ersten Mal ein weiblicher Top-Star auf dem Cover der Ultimate Edition.Neben diesem soll es PSV Eindhovens Philips Stadion, das Europa-Park-Stadion des SC Freiburg, das El Sadar Stadium sowie das Banc of California Stadium geben, welches sich in Los Angeles befindet. Die zurückkehrenden Stadien sind vermutlich jedem Fußballfan ein Begriff: Das ikonische La Bombonera der Boca Juniors sowie Juventus Turins Allianz Stadium finden mit FIFA 23 ihren Weg zurück in das Franchise . Hinzu gesellen sich die Folgenden: