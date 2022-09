Fifa 23: Fauxpas! Neuster Ableger bereits einen Monat vor Release spielbar

Die (Un)Glückswelle nimmt ihren Lauf





— FIFA Direct Communication (@EAFIFADirect) August 31, 2022



Einmal ein Spiel vor allen anderen spielen. Dieser Traum ging vor kurzem für Betatester von FIFA 23 ab 69,98€ bei vorbestellen ) , welche sich die Xbox Ultimate Edition des Spiels per Preload heruntergeladen haben, in Erfüllung. So konnten diese laut Eurogamer bereits einen Monat bevor das Spiel offiziell für PC, Last- und Next-Gen-Konsolen erscheint, auf alle Modi – darunter auch Ultimate Team – zugreifen. Nun hat sich EA auf Twitter zu den für sie äußerst unglücklichen Umständen geäußert."Gestern haben wir einer kleinen Anzahl von Spielern unbeabsichtigt Zugang zu einer zweistündigen Testversion der Xbox One-Version von FIFA 23 gewährt, die noch nicht verfügbar sein sollte. Nicht alle Inhalte waren final. Wir haben diesen Zugriff entfernt und sind bereit, alle beim Start im September willkommen zu heißen.", heißt es von offizieller Seite.Derzeit ist noch unklar, ob jene glücklichen Spieler und Spielerinnen nun auch nicht mehr die Möglichkeit haben, auf Offline-Inhalte zuzugreifen. Laut Eurogamer sei der Zugriff auf unter anderem den Karrieremodus aber noch möglich.