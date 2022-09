FIFA 23: Die 50 stärksten FUT-Ratings des neuen Teils wurden geleakt

FIFA 23: Die 50 am höchsten bewerteten FUT-Spieler in der Übersicht

Kylian Mbappe – 91 – PSG Karim Benzema – 91– Real Madrid Kevin De Bruyne – 91 – Manchester City Lionel Messi – 91 – PSG Robert Lewandowski – 91 – Barcelona Cristiano Ronaldo – 90 – Manchester United Mohamed Salah – 90 – Liverpool Manuel Neuer – 90 – Bayern München Virgil van Dijk – 90 – Liverpool Thibaut Courtois – 90 – Real Madrid Ederson – 89 – Manchester City Casemiro – 89 – Manchester United N'Golo Kante – 89 – Chelsea Heung Min-Son – 89 – Tottenham Sadio Mane – 89 – Bayern München Joshua Kimmich – 89 – Bayern München Harry Kane – 89 – Tottenham Jan Oblak – 89 – Atletico Madrid Neymar Jr – 89 – PSG Alisson – 89 – Liverpool Joao Cancelo – 88 – Manchester City Toni Kroos – 88 – Real Madrid Luka Modric – 88 – Real Madrid Marquinhos – 88 – PSG Gianluigi Donnarumma – 88 – PSG Erling Haaland – 88 – Manchester City Bernardo Silva – 88 – Manchester City Ruben Dias – 88 – Manchester City Keylor Navas – 88 – PSG Marc-Andre Ter Stegen – 88 – Barcelona Rodri – 87 – Manchester City Leon Goretzka – 87 – Bayern München Thomas Muller – 87 – Bayern München Marco Verratti – 87 – PSG Antonio Rudiger – 87 – Real Madrid Mike Maignan – 87 – A.C. Milan Hugo Lloris – 87 – Tottenham Frenkie De Jong – 87 – Barcelona Kalidou Koulibaly – 87 – Chelsea Andrew Robertson – 87 – Liverpool Trent Alexander-Arnold – 87 – Liverpool Fabinho – 87 – Liverpool David De Gea – 87 – Manchester United Romelu Lukaku – 86 – Inter Milan Vinicius Jr – 86 – Real Madrid Milan Skriniar – 86 – Inter Milan Thiago Silva – 86 – Chelsea David Alaba – – Real Madrid Sergej Milinkovic-Savic – 86 – Lazio Bruno Fernandes – 86 – Manchester United

Aufgrund eines Fehlers seitens EA, durch den gleich mehrere Spieler zeitweise Zugang zur Vollversion von FIFA 23 hatten, wurden nun auch die Ratings der FUT-Karten vorab veröffentlicht.Der fast schon peinliche Fauxpax, den EA sich mit der zu frühen Freischaltung aller FIFA 23-Inhalte in der laufenden Woche leistete , lässt keine Überraschung mehr offen. So kommt es auch, dass wir schon jetzt wissen, welche Spieler im beliebten FIFA Ultimate Team-Modus mit den stärksten Bewertungen auftrumpfen können.Wollt ihr euch die Ratings, die EA seinen FUT-Spielern in FIFA 23 verpasst hat, nicht vor dem Release oder der offiziellen Ankündigung spoilern, solltet ihr ab hier besser nicht weiterlesen. Für all jene, die dennoch interessiert sind, haben wir mit der folgenden Übersicht die 50 am besten bewerteten FUT-Karten des Spiels parat. Diese wurden dank bekannten Leakern wie Fut Sherrif oder WeaverFUT auf Twitter veröffentlicht, die Posts sind mittlerweile jedoch gelöscht.Die höchste Bewertung, die in diesem Jahr bei einer 91 liegt, können gleich fünf Spieler einheimsen. Darunter finden sich mit Kylian Mbappé und Lionel Messi gleich zwei Akteure des französischen Meisters Paris Saint Germain. Real Madrids Stürmer-Star Karim Benzema, Offensiv-Dirigent Kevin de Bruyne von Manchester City und der in dieser Saison vom FC Bayern München zum FC Barcelona gewechselte Robert Lewandowski gesellen sich an der Spitze dazu. Dicht gefolgt von großen Namen wie Cristiano Ronaldo, Manuel Neuer oder Mohamed Salah, denen neben zwei anderen Stars eine 90er-Bewertung verpasst wurde.Solltet ihr nicht gerade zu den Glückspilzen, die FIFA 23 bereits vor ihrer Veröffentlichung in aller Vollständigkeit anzocken durften, gehören, empfehlen wir einen Blick in die Deep Dive-Reihe, die EA auf YouTube veröffentlicht. So zeigen die Entwickler beispielsweise, wohin es mit dem Karrieremodus in FIFA 23 gehen soll . Auch die Verbesserungen am Gameplay bekommen wir ausführlich erläutert