FIFA 23: Über 100 neue Songs im offiziellen Soundtrack – schon jetzt bei Spotify reinhören

FIFA 23: Soundtrack jetzt auf Spotify streamen





— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) September 22, 2022

In wenigen Tagen wird FIFA 23 veröffentlicht und bereits jetzt dürfen wir in den offiziellen Soundtrack des Spiels mit mehr als 90 Liedern über Spotify reinhören.Beim letzten FIFA-Teil, den wir wohl je zu Gesicht bekommen werden, setzt EA nicht nur auf dem Rasen neue Akzente. Auch der Soundtrack von FIFA 23 kann sich sehen, oder besser gesagt hören, lassen. Dabei wurde bei der Zusammenstellung der über 100 Song-starken Playlist bewusst auf Abwechslung gesetzt, damit auch garantiert jeder Geschmack getroffen wird."Der diesjährige Soundtrack zeigt, wie sehr die Welt das Spiel liebt, und fängt Klänge aus allen Teilen der Welt ein", verrät uns Raphaella Lima, Global Music Marketing Director bei EA. "Wir wollten die Bedeutung unserer globalen Fußball-Community durch Musik unterstreichen und freuen uns, mit dieser unglaublichen Gruppe von Künstlern zusammenzuarbeiten, um die Songs und Hymnen für das umfangreichste FIFA aller Zeiten zu liefern." So kommt es, dass Künstler aus über 34 verschiedenen Ländern der Welt für knapp fünf Stunden Musik in FIFA 23 sorgen.Für die musikalische Untermalung des neuen FIFA-Teils sorgen unter anderem die Gorillaz, die im Jahr 2005 mit dem Titel "Feel Good Inc." einen Hit ins Leben riefen, der um die ganze Welt ging. Auch der 24 Jahre alte US-Rapper und Shootingstar Jack Harlow, der seinen großen Durchbruch im Jahr 2020 mit "Whats Poppin" feierte, ist mit von der Partie.Dazu gesellen sich diverse weitere bekannte Bands und Künstler, beispielsweise die Yeah Yeah Yeahs, Phoenix, Central Cee, M.I.A, Loyle Carner, Nas, Denzel Curry oder Remi Wolf. Aber auch auf aufsteigende Sterne am Musikhimmel können wir uns EA zufolge einstellen. Mit FIFA 23 ist EA bereits vor der Veröffentlichung ein gewaltiger Fehler unterlaufen , der für reichlich Wirbel gesorgt hat. Wollt ihr so kurz vor dem Release noch einmal einen Blick in das Gameplay von FIFA 23 werfen , helfen wir euch natürlich weiter.