FIFA 23: Fiese Spielkommentare können abgeschaltet werden

FIFA 23: Kommentare entschärfen für alle – wenn es denn funktioniert

Zu einer guten Sportsimulation wie zum Beispiel FIFA 23 gehören neben realistischen Grafiken auch authentische Sportkommentatoren. Diese kann man auf Wunsch auch einfach vom Spiel entschärfen lassen.Bei Eurogamer hat man jedenfalls eine entsprechende Option in einer kostenlosen Demo ausfindig gemacht . Mit einem einfachen Klick können alle virtuellen Kicker kritische Ingame-Kommentare während der Partien ausschalten.Ob im realen Leben oder in Videospielen, beim Fußball entscheiden vor allem die eigenen Fähigkeiten und die des Gegners über Sieg und Niederlage. Wer nichts drauf hat, bekommt dabei nicht nur Tore eingeschenkt, sondern muss sich mitunter auch bissige Sprüche anhören.Natürlich geht es hierbei nicht um unflätige, nicht jugendfreie Beleidigungen. Wer aber auch so keine negativen Eindrücke zur eigenen Spielleistung hören will, soll dies also einfach abschalten können. Im Praxistest bei Eurogamer war aber in der englischsprachigen Version nichts davon zu spüren: Derek Rae und Stewart Robson kritisierten trotzdem den schwachen Abschluss.Es besteht also offenbar noch Nachbesserungsbedarf. In der Theorie scheint es jedoch eine gute Idee insbesondere für Haushalte mit Kindern zu sein oder aber für ganz Zartbesaitete. Veteranen, die reichlich Erfahrung mit Online-Spielen bei eingeschaltetem Chat haben und gerne selbst Trashtalk praktizieren, werden womöglich eher darüber schmunzeln. FIFA 23 soll am 30. Oktober 2022 in den Handel kommen. In unserem separaten Artikel verraten wir euch, wie ihr schon jetzt den virtuellen Rasen betreten könnt.