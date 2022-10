FIFA 23: Der letzte Serienteil bricht den Launchrekord

FIFA 23: Update mit Weltmeisterschaften in Entwicklung

FIFA heißt bald nicht mehr FIFA

Das letzte FIFA von Electronic Arts legt den erfolgreichsten Start der Reihe hin: FIFA 23 ist für den Publisher wenig überraschend ein großer Erfolg. Er ist jedoch noch einmal etwas größer als zuvor angenommen, wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung selbst bekanntgibt In der ersten Woche seit Release haben sich über 10,3 Millionen Spieler in FIFA 23 eingeloggt. Damit erzielt der diesjährige Ableger einen neuen Rekord, denn nie zuvor war ein FIFA-Start erfolgreicher.Über den zufriedenstellenden Erfolg freut sich EA natürlich: "Die Reaktion unserer Fans war einfach unglaublich und wir sind begeistert, dass unsere Community mit ihren Lieblingsspielern und -teams in FIFA 23 in Rekordzahlen spielt", so Nick Woldyka, der General Manager von EA Sports.Das Entwicklerteam arbeite bereits auch am kommenden Inhaltsupdate, insbesondere bezogen auf die Weltmeisterschaft der Männer und der Frauen. Dann sollt ihr in FIFA 23 auch die jeweiligen Großereignisse nachspielen können. Darüber hinaus sind noch weitere Updates für den Frauenfußball in Arbeit.Die Rekordmeldung für FIFA 23 läutet zugleich eine Abschiedstournee ein: Denn ab dem nächsten Jahr wird EAs Fußballspiel nicht mehr den Namen FIFA tragen. Der Publisher konnte sich mit dem Fußball-Weltverband schlichtweg nicht auf eine Verlängerung der Namenslizenz einigen.Ab dem kommenden Jahr heißt die Fußballreihe dann nur noch EA Sports FC. Die zahllosen Vereins- und Spielerlizenzen sollen aber weiterhin an Bord bleiben, wie EA vor wenigen Monaten verriet Und in diesem Jahr? Nun, da kann sich FIFA 23 dennoch sehen lassen, wie euch unser ausführlicher Test verrät.