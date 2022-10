FIFA 23: EA leakt versehentlich neuen Modus

FIFA 23: Leak gibt vorab Einblick in den kommenden WM-Modus

FIFA World Cup Live

FIFA World Cup Anstoß

Online-Turnier

FIFA World Cup 2022





🚨 EA have accidentally released the World Cup mode early on Playstation ✅#FIFA23 pic.twitter.com/jnpwjx9tQu



— FIFA 23 News (@FUT23News) October 12, 2022

Electronic Arts leistet sich mit FIFA 23 einen weiteren Fauxpas. Nachdem der Titel schon einige Wochen vor seinem Release kurzzeitig spielbar war, leakt der Publisher nun versehentlich den neuen World Cup-Modus.Dieser sollte vermutlich erst passend zur Fußball-Großveranstaltung, die im November in Katar abgehalten werden soll, in einigen Wochen seinen Weg in das Spiel finden. Doch bereits vorab war es Spielern, die FIFA 23 auf der PlayStation 5 ihr Eigen nennen, möglich, auf Teile des neuen WM-Modus zuzugreifen.Es dauerte nicht lang, bis die ersten aufmerksamen Beobachter Screenshots in den sozialen Medien verbreiteten, die den neuen WM-Modus von FIFA 23 zeigen. Zu sehen bekommen wir die vier zur Auswahl stehenden Untermodi, die da wären:Worum es sich bei den einzelnen Modi genau handelt, wissen wir bislang allerdings nicht konkret. Lediglich, dass uns ganze 48 Mannschaften zur Auswahl stehen sollen, ist bekannt. Die Anzahl übersteigt dabei jene der wirklichen Teilnehmerzahl des Turniers, an dem in diesem Jahr 32 Teams aus aller Welt antreten.FIFA 23 soll der letzte namentliche Teil der Reihe werden, denn EA plant schon für das nächste Jahr einen ganz neuen Ansatz seiner beliebten Fußballsimulation. Trotzdem oder gerade deshalb konnte FIFA 23 den Launchrekord der Serie noch einmal brechen , was die Verkaufszahlen anbelangt. Ob dies gerechtfertigt ist oder der finale Ableger doch eher in der Kreisklasse spielt, verrät euch unser ausführlicher Test