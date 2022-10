FIFA 23: Neues Out of Position-Event könnte noch diese Woche starten

FIFA 23: Was könnte das Out of Position-Event zu bieten haben?





Vieles deutet auf den Start des neuen Out of Position-Events in FIFA 23 am kommenden Freitag hin. Was sich EA für das Ereignis einfallen lassen hat, können wir bislang also nur mutmaßen.Bewahrheiten sich die Vermutungen, die unter anderem FUT-Trader Donk über Twitter verlauten lässt, ist mit einem pünktlichen Start um 19 Uhr am 28. September zu rechnen. Traditionsgemäß starten in diesem Zeitraum die Ereignisse in FIFA 23 und das aktuell laufende Rulebreaker-Event endet auch um diese Zeit.Auch, wenn es sich bislang nicht um eine offizielle Information handelt, gibt es einige Vermutungen und Hinweise darauf, was sich hinter dem Out of Position-Event in FIFA 23 verbergen könnte. So lässt beispielsweise der Name des Ereignisses durchscheinen, dass wir auf Spielerkarten treffen, die nicht ganz ihre gewohnte Position auf dem Feld innetragen.Ein derartiges Special gab es bereits in vergangenen FIFA-Teilen, beispielsweise unter dem Namen "Shapeshifters" in FIFA 22 vor einigen Monaten. So kam es, dass sich populäre Spieler im Ultimate Teams-Modus des Spiels in völlig außergewöhnlichen Rollen wiederfanden. Stürmer, die plötzlich vor unserem eigenen Tor verteidigen und Abwehrspieler, die dem gegnerischen Strafraum so richtig einheizen, gehörten zur Tagesordnung.Dank der Veränderung des Chemie-Systems im FUT-Modus von FIFA 23 haben wir, sollte es sich bei dem Out of Position-Event also tatsächlich um ein derartiges Ereignis handeln, im neuen Teil also noch spannendere Optionen. Erst kürzlich leakte EA den neuen Modus von FIFA 23 versehentlich selbst.