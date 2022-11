FIFA 23: WM-Modus erscheint bald – aber nur mit zwei neuen Stadien

FIFA 23: Alle Infos zum WM Modus

FIFA WM in Ultimate Team

Die Fußball-Weltmeisterschaft der Männer kommt in wenigen Tagen zu FIFA 23. Nach einem kürzlichen Leak bestätigte EA nun, dass der WM-Modus bereits in Kürze startet.Wie erwartet wird das WM-Update für FIFA 23 kostenlos für alle Spieler sein und am 9. November für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X | S erscheinen. EA selbst verspricht eine "authentische Nachstellung" der FIFA WM 2022, die in diesem Jahr in einem ungewöhnlichen Zeitraum stattfindet.Das WM-Update für FIFA 23 enthält dabei verschiedene Spielmodi, die ihr wahlweise online oder offline spielen könnt. Im Mittelpunkt steht natürlich der klassische WM-Modus, bei der ihr mit einem der 32 qualifizierten Nationalmannschaften um den heiß begehrten Weltmeisterpokal kämpft.Dabei ist es euch überlassen, ob ihr dem Original-Spielplan folgt oder aber die Gruppen verändert. Alternativ könnt ihr auch ganze Teams auswechseln und so zum Beispiel auch mit Italien antreten, obwohl die in der Realität dieses Mal das Turnier verpassen werden.Ab dem 21. November könnt ihr dann FIFA World Cup: Live spielen: Ein spezieller Modus, bei dem ihr die realen Partien der echten Weltmeisterschaft nachspielt. Das Event wird während er Gruppen- und K.O.-Phase ständig aktualisiert, wodurch ihr jederzeit die aktuellsten Partien zur Auswahl habt.Ebenfalls neu ist Dein FIFA World Cup, bei dem ihr euch von Anfang an für ein Land und einen Startpunkt entscheidet. Mit dieser Mannschaft nehmt ihr dann ebenfalls an der WM teil, bei der die in der Realität erzielten Fortschritte dargestellt werden. Ihr könnt diese aber in diesem Modus beeinflussen und so dem möglichen Ausscheiden trotzen.Bei den Stadien gibt es hingegen nur zweimal WM-Atmosphäre: Lediglich Al Bayt und Lusail wird es als offizielle WM-Stadien geben. Die anderen sechs Stadien der WM in Katar sind nicht Teil des Updates.Ultimate Team erhält für die WM in FIFA 23 keinen eigenen Spielmodus. Stattdessen konzentriert sich das WM-Update auf insgesamt fünf Kampagnen, die zwischen dem 11. November und 23. Dezember stattfinden, wie EA schreibt . In dieser Zeit wird es spezielle Teamtrikots, Grafiken, Kommentare und weiteres rund um die WM geben.Darüber hinaus wird es 35 ganz besondere FUT-Icons zur WM und 30 Weltmeisterschaftshelden geben. Außerdem erhält jeder Spieler zum Start der WM-Kampagne ein World Cup Starter Pack, welches automatisch beim Einloggen in das Spiel zugestellt wird.