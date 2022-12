FIFA 23: Neues Event zur WM am Freitag - Leak mit ersten Infos

FIFA 23: Phenoms-Event zur WM 2022 am Freitag - Was verraten die Leaks?





Neue Squad Building Challenges

Schon am kommenden Freitag startet in FIFA 23 das nächste Event zur Weltmeisterschaft 2022 in Katar. Erste Infos sickerten im Rahmen frischer Leaks schon jetzt durch.Dass wir uns zum Ende der Woche auf etwas Neues freuen dürfen, verriet bereits ein passender Ladebildschirm in FIFA 23. Dieser zeigte uns vorab das Design der kommenden Karten und verriet den Starttermin, der sich auf den 9. Dezember um 19 Uhr unserer Zeit beläuft.Beim sogenannten Phenoms-Event, von dessen Namen im geleakten Material ausgegangen wird, handelt es sich um eine weitere World Cup-Promotion von FIFA 23 für den beliebten Ultimate Teams-Modus. Laut Leakern wie FUTSherriff können wir uns darauf einstellen, besondere Karten für die jungen Talente, die an der diesjährigen Weltmeisterschaft in Katar teilnehmen , zu sehen.Diese dürften wie in der Vergangenhet üblich mit verbesserten Werten, Upgrades für Skill Moves oder speziellen Fähigkeiten ausgestattet sein. Gleich zwei der neuen Karte für FIFA 23 bekommen wir bereits vorab über Twitter zu sehen. Dabei handelt es sich einerseits um den erst 19 Jahre jungen Jude Bellingham, der neben seiner Vereinstätigkeit bei Borrussia Dortmund gerade mit der englischen Nationalmannschaft auf internationaler Bühne erste Erfolge sammelt.Neben jenem soll auch Eder Militao von Real Madrid eine spezielle Karte mit dem Phenoms-Event für FIFA 23 bekommen. Der 24-Jährige Brasilianer steht nach dem eindrucksvollen 4-1 Erfolg gegen Südkorea mit seiner Nationalmannschaft bereits im Viertelfinale des Turniers.Wie FUT Sherrif ebenfalls auf Twitter schreibt, erwarten uns wohl auch neben frischen Aufgaben und Zielen neue Spielerkarten mit den Squad Building Challenges, die ihr im Ultimate Teams-Modus von FIFA 23 erfüllen könnt.Hierbei stehen vor allem Spieler im Fokus, die in den packenden Partien der K.O.-Runde aufeinandertreffen. So zum Beispiel der niederländische Youngster Memphis Depay und Routinier Marcos Acuna aus Argentinien, ebenso wie Luke Shaw und Marcus Thuram, die sich im Duell England gegen Frankreich auf dem Platz sehen. Ob FIFA 23 auch in diesem Jahr den Gewinner der WM wieder korrekt vorausgesagt hat , nachdem man bei den vorherigen beiden Turnieren richtig lag, bleibt weiter abzuwarten - das Team, welches die beliebte Fußballsimulation für das Turnier 2022 ausgespuckt hat, ist zumindest noch im Rennen.