FIFA 23: Abstimmung zum Team of the Year beginnt schon morgen

12. Mann- und "Honorable Mentions"-Karten vorstellbar

Schon morgen, am 10. Januar 2023, startet in FIFA 23 die Abstimmung zur Wahl des Team of the Year. Über 100 Spieler sind nominiert und welche das sind, sollen wir ebenfalls in Kürze erfahren.Das Team of the Year, kurz TOTY genannt, wird, wie der Name bereits verrät, einmal pro Jahr von Fans und Spielern - also euch - gewählt. Es zählt wie in jedem Jahr auch in FIFA 23 zu einem der meist erwarteten Events im Laufe einer jeden Spielzeit.Während die Wahl für das Team of the Year bereits morgen beginnt, wie EA Sports über den offiziellen Twitter-Account für FIFA 23 bekannt gibt, wissen wir bislang nicht, wann uns das eigentliche Event erwarten könnte. Vorstellbar ist ein zeitnaher Start im Lauf der nächsten Tage und Wochen.Besonders beliebt gilt das Event unter den Fans deshalb, weil verschiedene Fußballspieler, die über den Laufe der vergangenen Monate besondere Leistungen gezeigt haben, sich über verbesserte Karten, die teilweise mit massiven Upgrades daherkommen, im Ultimate Teams-Modus von FIFA 23 freuen dürfen. Somit können wir uns bereits jetzt auf mächtige Karten jenseits der 90er-Wertungen einstellen.Die Nominierten sollen im Laufe des heutigen Tages noch bekannt gegeben werden, anschließend haben wir Zeit, uns für unsere liebsten Stars im Zuge der Abstimmung für FIFA 23 zu entscheiden und ihnen unsere Stimme zu geben. Im vergangenen Jahr startete das TOTY-Event in FIFA 22 am 21. Januar, weswegen ein baldiger Start auch für den aktuellen Teil der Reihe denkbar wäre.Neben den eigentlichen elf Fußballstars, die es in das Aufgebot des Team of the Year-Kaders schaffen, sind noch weitere verbesserte Karten vorstellbar. So gab es im vergangenen Teil den sogenannten zwölften Mann, aber auch einige "Honorable Mentions" durften sich über Verbesserungen freuen, auch, wenn sie den direkten Weg in das TOTY verpasst haben.Bis zum Start können wir uns in FIFA 23 mit dem aktuellen FUT Centurions-Event noch die Zeit vertreiben. Ob die Fans von Cristiano Ronaldo sich Hoffnung auf eine verbesserte Karte machen sollten, ist, nachdem der Portugiese seine niedrigste Wertung in FIFA seit über zehn Jahren verpasst bekommen hat , allerdings fragwürdig.