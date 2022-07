One Piece Film Red: Kinostart am 13. Oktober

Story & Stimmen

Die Strohhut-Bande kommt ins Kino: Mitte Oktober setzt Ruffys Crew die Segel und schippert in Deutschland (und Österreich) auf die große Leinwand. Bonus-Info: Wahlweise mit japanischer oder deutscher Synchro!1.000 Folgen der Anime-Serie sind offenbar nicht genug, die verrückten Freibeuter haben auch Bock auf Kino. Der mittlerweile 15. Streifen zur Manga- und Anime-Megamarke hört bei uns auf den ungelenken Namen One Piece Film: Red und darf auch in deutschen sowie österreichischen Kinosäulen auf Beutezug geben. Den Trailer haben wir natürlich für euch am Start...Worum geht's in dem Film? Das verrät uns (und euch) die Pressemitteilung: "Auf der Musikinsel Elegia gibt Prinzessin Uta, die beliebteste Gesangs-Diva der Welt, ihr erstes Live-Konzert! Ein gewaltiges Publikum, darunter die Strohhutbande, andere Piraten und die Marine kommt um Utas überirdische Stimme zu erleben. Sie erscheint jedoch in einem ganz anderen Licht, als Ruffy die schockierende Tatsache enthüllt, dass sie die Tochter des Piraten-Kaisers Rothaar-Shanks ist! Was genau ist diese neue Ära, in der alle glücklich sind, von der Uta singt? Wird ihre Stimme ewiges Glück oder endlose Gefangenschaft hervorbringen?"Ab dem 13. Oktober sollen Fans Antworten auf diese Fragen erhalten. Denn die Sony-Tochter Crunchyroll bietet den Film sowohl im japanischen Original mit Untertiteln als auch in der deutschen Synchronfassung in die Lichtspielhäuser. Laut Crunchyroll bleiben die sieben Songs des Films dabei in allen Fassungen im O-Ton. Die große Premiere steigt übrigens schon zwei Tage vorher – am 11. Oktober wird in der Bundeshauptstadt der tote Teppich ausgerollt.