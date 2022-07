I See Red: Brutaler Shooter angekündigt

Rache & Roguelite

verschiedene Feindtypen: Menschen, Alien, Roboter – alle verlangen unterschiedlichen Kampftaktiken vom Spieler

actiongeladene Schießereien mit zerstörbarer Deckung und einer Vielzahl von Waffen

Nahkampfattacken inklusive

per Greifhaken kann man Feinde zu sich heranziehen

Rage-Energie aufsammeln und auf Knopfdruck in Attacken ummünzen

Kills regenerieren eure Lebensenergie

nach dem Tod geht es weiter: euer Klon kann sogar aufgerüstet werden

Musik passt sich an die Bildschirm-Action an

Screenshot - I See Red (PC) Screenshot - I See Red (PC) Screenshot - I See Red (PC) Screenshot - I See Red (PC) Screenshot - I See Red (PC) Screenshot - I See Red (PC) Screenshot - I See Red (PC) Screenshot - I See Red (PC) Screenshot - I See Red (PC) Screenshot - I See Red (PC) Screenshot - I See Red (PC)

Wenn Doom Eternal auf Hotline Miami trifft: In Argentinien arbeitet ein Indie-Team an I See Red. In dem rasanten Top-Down-Shooter mit treibenden Beats und viel rotem Lebenssaft werdet ihr mit jedem Durchlauf stärker.Krasse Farbkontraste mit Rot und Schwarz, die Kamera fängt das Geschehen aus einer nahen Draufsicht ein. Der einprägsame Look von I See Red kaschiert natürlich ein vergleichsweise kleines Budget des argentinischen Teams Whiteboard Games, doch cool sieht die Action schon aus, wenn satte Shotgun-Schüsse die Gegner zerlegen. Überzeugt euch davon im Trailer...Storymäßig geht es ins Jahr 2621: Als Geächteter bereist ihr die finstersten Ecken des Weltalls und geht mit denen ins Gericht, die den folgenschweren Fehler begingen, sich mit euch anzulegen. Die Farbwahl rückt die Feinde durch leuchtendes Rot bereits ins rechte Licht, und praktischerweise kann alles zerlegt und zerschossen werden: Raumschiff-Teile, die Einrichtung und natürlich die Gegner. Während man den Roguelite-typischen Kreislauf des Kämpfens und Sterbens durchlebt, kann der eigene Charakter durch Augmentierungen und Skills zur ultimativen Kampfmaschine werden. Und natürlich gibt es in dem Twin-Stick-Shooter auch eine Menge Waffen zum Herumexperimentieren.In puncto Features dürfen wir uns laut Pressemitteilung auf folgendes freuen:I See Red soll noch in diesem Jahr erscheinen und ist bisher nur für den PC angekündigt (Steam, Epic). Ein paar geschmeidige Screenshots haben wir auch noch am Start...