Wildflower Interactive: Co-Director von Uncharted & The Last Of Us eröffnet neues Studio

Bruce Straley ist vor allem für seine Arbeiten an den Titeln der Naughty Dog Studios bekannt. Nun eröffnet er selbst nach einer Pause mit Wildflower Interactive ein eigenes Entwicklerstudio.Als Co-Director spielte Straley vor allem bei der Entwicklung von The Last Of Us oder auch Uncharted keine unwichtige Rolle. Bei Wildflower Interactive wird ihm die Rolle des Studio Director zuteil, sein neues Team beschreibt sich auf Twitter in einfachen Worten als "gute Menschen, die gute Spiele machen".Im Ankündigungsvideo, welches Straley über Twitter teilte, stellt er schon jetzt klar, dass man bereits einen "aufregenden" Partner gefunden hätte, der das Team unterstützt. Er soll Wildflower Interactive dabei helfen, ein möglichst breites Publikum zu erreichen. Um welchen Partner es sich dabei allerdings handelt, lässt er aus.In einem weiteren Tweet des Studios selbst geben die Entwickler doch noch etwas detailliertere Einblicke in ihre Arbeit. Dort schreibt man: "Wir sind ein kleines Team von großen Mitarbeitern, die hart an einem coolen neuen Spiel arbeiten." Was ihr erstes Spiel anbelangt, so erklärt das Studio, es ziele auf "kleine" Titel ab, die "kreativ aufgeladen" und "einzigartig stilisiert" sind. Denkt man nun an Indie-Hits wie Ori and the Blind Forest, Limbo und Co., klingt die Ankündigung vielversprechend.Wer nun Interesse daran hat, mit Wildflower Interactive an der Seite von Bruce Straley zusammenzuarbeiten, den lädt das Team über seine Webseite herzlich dazu ein, sich zu bewerben. Gleich mehrere offene Stellen findet man dort, die in verschiedensten Bereichen angesiedelt sind. Das Studio arbeite zwar derzeit komplett remote, dies könnte sich laut der Webseite allerdings in Zukunft ändern.