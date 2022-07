The Last of Us Part 1: Neues Video zeigt die Verbesserungen

Haptisches Feedback und Permadeath

Am 2. September heißt es "Alles auf Anfang" für die Story von Ellie und Joel. Die Neuauflage des Actionspiels The Last of Us für die PS5 bietet eine verbesserte Optik und neue Gameplay-Elemente.Laut den Entwicklern von Naughty Dog kommt mit The Last of Us Part 1 die "definitive Version" des Spiels für die Playstation 5. Kürzlich geleakte Videos spalten die Fan-Gemeinde, das neue offizielle Video stellt die Verbesserungen und Neuerungen nun im Detail vor.Neben feineren Texturen für Spielfiguren und Umgebung und verbesserten Animationen gibt es in The Last of Us Part 1 auch Unterstützung des haptischen Feedbacks für den Dual-Sense-Controller und zusätzliche Spielmodi: Der Permadeath-Modus sorgt, wie es der Name bereits vermuten lässt, dafür, dass ein einziger Bildschirmtod einen Neustart der gesamten Story nach sich zieht.Auch der neue Speedrun-Modus richtet sich eher an die ganz hartgesottenen Profi-Zocker. Wer nicht über insektenartige Reflexe am Gamepad verfügt und es eher ruhig angehen lassen möchte, freut sich über die neuen Optionen zur Barrierefreiheit, wie sie auch schon in The Last of Us Part 2 zu nutzen waren.Die weiteren Verbesserungen und Verfeinerungen werden im neuen Trailer für The Last of Us Part 1 ausführlich beleuchtet. Dem zweifelsfrei kongenialen Entwickler-Studio ist augenscheinlich sehr daran gelegen, die gegenwärtig größtenteils noch eher kritischen Stimmen verstummen zu lassen und mit dem Ergebnis zu überzeugen.Wie sieht es bei euch aus? Haltet ihr The Last of Us Part 1 auch eher für einen überflüssigen Cash-Grab oder freut überwiegt die Freude auf ein Wiedersehen mit Ellie und Joel?