The Last of Us Part 1: Boston Docks im PS4- und PS5-Vergleich

Ob der Überlebenskampf im deutlich hübscheren Gewand für PS5 und später PC seinen Preis von saftigen 79,99 Euro wert ist, müssen Interessierte wohl selbst entscheiden. Als kleine Hilfe findet ihr hier unseren Test zu The Last of Us Remastered für die PS4.

Ähnlich wie seine infizierten Protagonisten ist auch The Last of US einfach nicht totzukriegen. Bereits am 02. September soll euch das PS5 Remake des 2013 exklusiv für PS3 erschienenen The Last of Us ein weiteres Mal in die Haut von Joel und Ellie schlüpfen lassen. Mit einem neuen Vergleichsvideo möchte der Entwickler Naughty Dog nun die optischen Verbesserungen des Remakes zum 2014 erschienenen PS4-Remaster hervorheben.Schon vor zwei Wochen veröffentlichte der US-amerikanische Entwickler auf Twitter ein Vergleichsvideo der beiden PlayStation-Neuauflagen – mehr dazu hier . Nun geht das zur Schau stellen weg vom Pferd und verwitterten Straßen, hin zu den Boston Docks, welche der in die Jahre gekommene Joel auf seiner Reise durch die vom Cordyceps-Pilz infizierte Welt durchquert.Der nur zwölf Sekunden lange Ausschnitt gibt einen Ausblick auf die deutlich verbesserten und feineren Charakter- und Umgebungs-Texturen, wobei vor allem das Wasser einen deutlichen Sprung in Richtung Realismus erfahren durfte. Aber auch Animationen und Belichtung lassen das Action-Adventure und Survival-Horror-Spiel im besten Licht erstrahlen.