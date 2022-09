Mit The Last of Us Part 1 wollten Naughty Dog ihr Action-Adventure von 2013 in die spielerische Gegenwart bringen. Visuell und spielerisch soll das Remake des PS3-Klassikers völlig neu aufgebaut sein und dabei deutlich näher an der ursprünglichen Vision von Neil Druckmann und Co. Im Video-Test zeigen wir, ob The Last Of Us Part 1 dem wegweisenden Original gerecht werden kann.