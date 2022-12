The Last of Us Part 1: Naughty Dog enthüllt Release-Termin der PC-Version

The Last of Us Part 1: PC-Version kommt am 3. März - Vorbesteller-Boni bekannt

Naughty Dog macht Nägel mit Köpfen: Im Rahmen der diesjährigen Game Awards verkündet der Entwickler, wann die PC-Version von The Last of Us Part 1 im kommenden Jahr erscheinen soll.Passend dazu serviert man uns einen Pre-Purchase-Trailer, der die Lust auf die Neuauflage des Meilensteins auch für Computer-Spieler noch einmal so richtig befeuern soll. Außerdem gibt es erste Infos zu den Bonus-Inhalten für Vorbesteller.Ab sofort könnt ihr The Last of Us Part 1 für den PC über Steam und den Epic Games Store vorbestellen, ehe der Titel euch dann am 3. März des kommenden Jahres erreichen soll. Im rund 30 Sekunden langen Trailer sehen wir wenig Neues, allerdings werden einige starke Szenen noch einmal mit den überschwänglichen Pressestimmen zum Release der PS5-Version untermalt.Bestellt ihr das Remake zum Preis von 59,99 Euro vor, erhaltet ihr darüber hinaus noch folgende Bonus-Inhalte:Game Director Matthew Gallant zeigte sich hinsichtlich der PC-Version von The Last of Us Part 1 ebenfalls voller Vorfreude. So habe die Portierung den Entwicklern neue Türen geöffnet, das Spiel in einer neuen Art aufzubereiten. Nach der Umsetzung für die Uncharted: Legacy of Thieves Collection freue man sich nun darauf, den nächsten populären PlayStation-Titel auf den PC zu holen.Auch in unserem PS5-Test offenbarte sich The Last of Us Part 1 als wahres Juwel und heimste eine starke Bewertung von 91 Punkten ein. Somit dürfen sich Spieler, die sich auf dem Computer heimischer als an der Konsole fühlen, sich schon einmal auf einen besonders actionreichen Leckerbissen freuen.