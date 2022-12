The Last of Us Part 1: Begehrte Firefly-Edition kommt nach Deutschland - aber ohne Disc

The Last of Us Part 1: Release-Termin, Preis und Inhalte der Firefly Edition bekannt

Das sind die Inhalte der Firefly Edition

Physisch:

limitierte SteelBook-Hülle

Prequel-Comic "The Last of Us: American Dreams" von Naughty Dogs Co-Präsident Neil Druckmann

Digital:

erhöhte Handwerksgeschwindigkeit (Skill)

erhöhte Heilungsgeschwindigkeit (Skill)

erhöhte Nachladegeschwindigkeit der 9mm

erhöhte Clip-Kapazität des Gewehrs

Explosive Pfeile-Gameplay-Mod

Dither-Punk-Filter

Speedrun-Modus

6 Waffen-Skins: Schwarzgoldene 9mm-Pistole, Silberne filigrane 9mm-Pistole, Taktische Schrotflinte aus Gummi, Schrotflinte aus Eichenholz, Bogen in Arktisweiß, Bogen in Karbonschwarz

Die limitierte Sammlerausgabe von The Last of Us Part 1, die Firefly Edition, kommt nun doch noch nach Deutschland. Bislang gab es sie nur in den USA zu erstehen.Dort war sie bereits wenige Minuten nach ihrem offiziellen Release ausverkauft und das trotz ihres recht hoch angesetzten Preises. Seitdem findet man die begehrte Firefly Edition von The Last of Us nur noch bei Zwischenhändlern, die sie für einen noch einmal deutlich höheren Preis bei eBay und Co. anbieten. Der Grund für ihre Beliebtheit dürfte in ihrer Aufmachung und ihren besonderen Inhalten liegen - auf eine Disc verzichtet man jedoch.Die Firefly Edition von The Last of Us Part 1 feiert ihre Veröffentlichung erst am 26. Januar des kommenden Jahres, allerdings lässt sie sich schon jetzt und auch nur über den PlayStation Direct Store für die PS5 vorbestellen . Dabei sind eure Bestellungen auf je ein Exemplar pro Person begrenzt, um der hohen Nachfrage etwas entgegenzuwirken und gierigen Resellern das Handwerk zu legen. Stolze 109,99 Euro verlangt Sony für die Sammlerausgabe des Remakes ohnehin schon, dafür versorgt man uns jedoch mit allerhand coolen Inhalten und Goodies.Lediglich an der physischen Version des Spiels selbst wird gespart: Die Firefly Edition von The Last of Us Part 1 kommt entgegen der Annahme, die man bei einer physischen Ausgabe eines Spiels treffen könnte, ohne Disc. Stattdessen liegt ein entsprechender Download-Code bei, mit dem sich der Titel inklusive seines spielbaren Prologs "Left Behind" herunterladen lässt. Sammlern, die der schützenden Verpackung sowieso kein Haar krümmen, dürfte dies allerdings egal sein.Neben dem Download-Code erwarten uns noch weitere physische sowie digitale Inhalte mit der Firefly Edition von The Last of Us Part 1. Auf das Folgende dürft ihr euch einstellen:Ganz nebenbei wurde vor Kurzem auch noch der Release-Termin für die PC-Version von The Last of Us Part 1 von Naughty Dog bekanntgegeben . Und wer sich die Wartezeit etwas versüßen will, den erwartet schon im Januar die erste Staffel der The Last of Us-Serie von HBO.