The Last of Us Part 1: Systemanforderungen für die PC-Version im Überblick

The Last of Us Part 1: Die Systemanforderungen im Überblick

geeignet für: 720p, 30 FPS, niedrige Einstellungen

Prozessor (CPU): Intel Core i7-4770K oder AMD Ryzen 5 1500X

Grafikkarte (GPU): AMD Radeon RX 470 (4 GB) oder Nvidia GeForce GTX 970 (4GB) oder 1050 Ti (4 GB)

Arbeitsspeicher: 16 GB RAM

Speicherplatz: 100 GB SSD

geeignet für: 1080p, 60 FPS, hohe Einstellungen

Prozessor (CPU): Intel Core i7-8700 oder AMD Ryzen 5 3600X

Grafikkarte (GPU): AMD Radeon RX 5800 XT (8GB) oder 6600 XT (8 GB) oder Nvidia GeForce RTX 2070 Super (8 GB) oder RTX 3060 (8 GB)

Arbeitsspeicher: 16 GB RAM

Speicherplatz: 100 GB SSD

geeignet für: 1440p, 60 FPS, hohe Einstellungen

Prozessor (CPU): Intel Core i7-9700K oder AMD Ryzen 5 5600X

Grafikkarte (GPU): AMD Radeon RX 6750XT oder Nvidia GeForce RTX 2080 Ti

Arbeitsspeicher: 32 GB RAM

Speicherplatz: 100 GB SSD

geeignet für: 4K, 60 FPS, Ultra Einstellungen

Prozessor (CPU): Intel Core i5-12600K oder AMD Ryzen 9 5900X

Garfikkarte (GPU): AMD RX 7900XT (FSR Quality) oder Nvidia GeForce RTX 4080

Arbeitsspeicher: 32 GB RAM

Speicherplatz: 100 GB SSD

Release erfolgt schon bald

Nicht mehr lange, dann dürfen auch endlich PC-Spieler in die Welt vonabtauchen. Ob euer Computer jedoch stark genug ist, um das grafisch durchaus anspruchsvolle Spiel genießen zu können, könnt ihr nun mit denherausfinden.Dabei solltet ihr bedenken, dass es sich bei der PC-Veröffentlichung nicht um das Original der PlayStation 3 aus dem Jahr 2013 handelt. Stattdessen portiert Naughty Dog das Remake, welches erst im letzten Jahr für die PlayStation 5 veröffentlicht wurde. Dementsprechend fallen auch die Systemanforderungen aus, die aber trotzdem eine große Bandbreite an Hardware abdecken.Bei den Systemanforderungen für The Last of Us Part 1 geizt Naughty Dog nicht und präsentiert gleich vier Einstellungen, die jeweils unterschiedliche Szenarien bedenken. So könnt ihr das postapokalyptische Abenteuer auf niedrigen Einstellungen bereits mit Hardware genießen, die schon einige Jahre auf dem Buckel hat. Wer jedoch die bestmögliche Optik auf dem Bildschirm sehen möchte, muss wenig überraschend über High-End-Ausstattung verfügen.Darüber hinaus erwähnen Sony und Naughty Dog im PlayStation Blog , dass die PC-Version einige spezielle Features unterstützt. Genannt werden unter anderem AMD FSR 2.2, Nvidia DLSS, die Unterstützung von ultraweiten Bildschirmformaten und eine komplett anpassbare Tastenbelegung für Maus und Tastatur.Sollte euer Rechner noch nicht die benötigen Anforderungen erfüllen, habt ihr noch ein wenig Zeit, nachzubessern. Nach einer kürzlich erfolgten Verschiebung. Inhaltlich gibt es übrigens keine Unterschiede zur PS5-Version, sprich auch am PC könnt ihr die komplette Originalkampagne inklusive der DLC-Erweiterung Left Behind erleben.Bleibt für Computerspieler schlussendlich nur zu hoffen, dass. Ob dem so ist, wird sich frühestens in etwas mehr als zwei Wochen herausstellen.