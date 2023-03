The Last of Us Part 1: PC-Portierung stammt offenbar nicht von Naughty Dog

The Last of Us Part 1: Wer ist für den PC-Port zuständig?

In etwa zwei Wochen erscheint nach langer Zeitfür den PC. War man bislang davon ausgegangen, dass Entwickler Naughty Dog die Portierung übernimmt, ist das offenbar nicht gänzlich der Fall – und ruft skeptische Blicke hervor.Erst vor wenigen Tagen gaben Naughty Dog und Sonybekannt. Mittlerweile wurden diese jedoch noch einmal überarbeitet und ein entscheidendes Logo ergänzt : Iron Galaxy. Das US-Studiound ist sonst bekannt für zahlreiche Portierungen, die jedoch nicht immer rundum gelungen waren.Wer auf die Wikipedia-Seite von Iron Galaxy schaut, wird schnell bemerken: Das Studio war an echt vielen Portierungen beteiligt. Einige davon stechen aber besonders für PC-Spieler heraus, wie etwa das 2015 veröffentlichte. Dessen technische Umsetzung lieferte so viele Probleme, dass Publisher Warner Bros. Games seinerzeit den Verkauf temporär einstellte. Einige Jahre später kümmerte sich Iron Galaxy zudem um die Portierung der, die ebenfalls zum Release mit einigen Schwierigkeiten zu kämpfen hatte.Allerdings gibt es auch positive Meldungen: Zuletzt war Iron Galaxy etwa an der Entwicklung vonbeteiligt und brachte 2019 dieauf den Computer. Ein Jahr zuvor kümmerte man sich zudem um die PC-Version vonWie gut nun die Portierung von The Last of Us Part 1 wird, bleibt somit abzuwarten. Zudem geht aus den aktualisierten Systemanforderungen nicht hervor, ob Iron Galaxy tatsächlich weitgehend alleine für die Entwicklung zuständig ist oder aber lediglich technisch Naughty Dog ein Stück weit unter die Arme greift. Seitens Sony gibt es dazu bislang keine eindeutige Antwort.Allerdings wäre es sicherlich wünschenswert, wenn die PC-Version von The Last of Us Part 1 reibungslos funktionieren würde.und kämpfen fast durchgehend mit Performance-Problemen.und wurde von Steam-Spielern dementsprechend abgestraft.