The Last of Us Part 1: "Größtenteils negative" Rezensionen - Harsche Kritik gegenüber PC-Version

Naughty Dog gelobt Besserung





The Last of Us Part I PC players: we've heard your concerns, and our team is actively investigating multiple issues you've reported.



We will continue to update you, but our team is prioritizing updates and will address issues in upcoming patches.



— Naughty Dog (@Naughty_Dog) March 28, 2023

Der Frust in den Rezensionen ist spürbar und vielfältig, denn es gibt gleich mehrere Problemstellen. Den Anfang bilden mal wieder die Shader, die schon bei vielen anderen Portierungen zum Stolperstein wurden. Wer The Last of Us Part 1 spielen will, muss diese vorab kompilieren lassen, allerdings nimmt das richtig viel Zeit in Anspruch. Neben dem Umstand, dass man "Building Shaders" mit "Gebäude-Shader" schlecht übersetzt hat, heißt es von vielen Nutzern, dass der Vorgang zwischen 30 Minuten und anderthalb Stunden dauert."2 Stunden im Spiel, aber nur das Erstellen von Shadern und Ladebildschirme bekommen" schreibt etwa der Nutzer DerLugga . Wer diesen Abschnitt jedoch hinter sich brachte, wurde nicht unbedingt mit einer guten Performance begrüßt. So berichten mehrere Rezensionen, dass selbst High-End-Hardware von The Last of Us Part 1 an ihre Grenzen gebracht wird. Von schlechter Performance, einer 100 Prozentigen Auslastung von Prozessor und Grafikkarte bis hin zu ständigen Abstürzen ist so gut wie alles dabei. "Extrem starke V-RAM-Nutzung, CPU-Auslastung bei 100% und das alles wegen der Shader? Ergibt in der Summe mehr Crashs als Pedro Pascal Frauen haben könnte" so Xeeran in den Steam-Reviews.Vereinzelt gibt es jedoch auch ein paar positive Stimmen, die die Optik und die zahlreichen Einstellungsmöglichkeiten loben. Allerdings sind diese Rezensionen bislang deutlich in der Minderheit.Entwickler Naughty Dog ist sich derweil der aktuellen Lage bewusst, wie das Team auf Twitter schreibt. Über das soziale Netzwerk kündigt man an, dass man schon an entsprechenden Patches sitzt und einige der genannten Probleme beheben möchte. Details stehen zum jetzigen Zeitpunkt noch aus.In einem Blogeintrag zur PC-Version heißt es übrigens, dass Naughty Dog selbst die Entwicklung übernommen hat. Das US-Studio Iron Galaxy half offenbar lediglich bei den Arbeiten aus, aber übernahm nicht den tragenden Teil.Nichtsdestotrotz reiht sich The Last of Us Part 1 derzeit in die illustre Liste zahlreicher enttäuschender PC-Portierungen ein. Ein Umstand, den wir bereits in unserer