The Last of Us Part 1: Erster Patch bringt noch nicht die erhofften Verbesserungen

The Last of Us Part 1: Patch 1.0.1.5 mit nur kleinen Verbesserungen





Naughty Dog arbeitet an bekannten Problemen

das Laden von Shadern dauert länger als erwartet

Leistung und Stabilität werden beeinträchtigt, während Shader im Hintergrund geladen werden

Ältere Grafiktreiber führen zu Instabilität und/oder grafischen Problemen

das Spiel lässt sich möglicherweise nicht starten, obwohl die Mindestanforderungen erfüllt werden

ein möglicher Memory-Leak

Maus- und Kamerazittern bei einigen Spielern, je nach Hardware- und Anzeigeeinstellungen

Die PC-Version vonist nicht so gut gestartet, wie es sich Naughty Dog und Sony erhofft haben. Schnell haben die Entwickler einen ersten Patch nachgeschoben, dessen Wirkung aber bei vielen Spielern verpufft.Extreme Performance-Probleme, lange Ladezeiten und dauerhafte Abstürze sorgen dafür,. Entwickler Naughty Dog, die auch für die Portierung verantwortlich sind, entschuldigten sich umgehend und kündigte eine Besserung an. Ein erster Patch wurde mittlerweile veröffentlicht, der zumindest teilweise die schwerwiegenden Performance-Schwächen angehen soll.Das erste Update bringt The Last of Us Part 1 auf die Versionsnummer 1.0.1.5 und knapp 36 Megabyte auf die Downloadwaage. Die geringe Größe deutet bereits an, dass nicht allzu viele Verbesserungen an Bord sind und das machen die Patchnotes deutlich. Die Aktualisierung soll laut Naughty Dog verschiedene Performance-Probleme beheben, von denen einige Nutzer betroffen waren. Ins Detail geht man jedoch nicht.Bemerkbare Verbesserungen brachte das Update jedoch offenbar nicht, wie es in den Steam Community-Foren heißt. Viele Nutzer berichten, dass sie auch nach dem Patch immer noch mit Abstürzen und einer sehr schwankenden Performance zu kämpfen haben. Lediglich von wenigen Spielern wird geschrieben, dass sie aufgrund der Aktualisierung nicht mehr so viele Probleme wie vorher haben.Im Endeffekt hat der Patch offenbar noch nicht die schnelle Wirkung erzielt, die sich die Entwickler davon erhofften. Die Nutzerrezensionen bleiben somit weiterhin "Größtenteils negativ", mit gerade einmal 36 Prozent positiven Bewertungen.An einem weiteren Update wird immerhin laut Naughty Dog bereits intensiv gearbeitet. Das zuständige Entwicklerteam untersucht derzeit die folgenden Problemenstellen:Wann mit einem weiteren Update zu rechnen ist, steht noch nicht fest. Für PC-Spieler bleibt nur zu hoffen, dass zukünftige Patches die Probleme in den Griff bekommen –